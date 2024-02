Todo lo que debes saber antes de solicitar un préstamo

¿Estás pensando en solicitar un préstamo y no sabes bien cuáles son los pasos a dar, la documentación exigida, condiciones, etc? A continuación, te acercamos todos los detalles a conocer.

Qué has de saber antes de pedir un préstamo

Sin duda, antes de solicitar un préstamo has de tener claro que puedes devolver la cantidad solicitada. Hay que recordar que la cuota resultante de la solicitud del préstamo siempre incluye la mensualidad derivada de la devolución del capital solicitado más los intereses. Por tanto, antes de proceder a la solicitud de dinero en una entidad bancaria o de crédito se ha de tener en cuenta dos aspectos fundamentales.

Que se puede hacer el esfuerzo financiero para pagar estas cuotas. Aquí es importante que la cuota resultante no supere el 35% del sueldo.

Tener también presente cuáles son los gastos que se tienen para ver la viabilidad de un modo más completo.

Tras esto, en el caso de que sí sea viable pedir el dinero prestado, habrá que determinar la cantidad que se quiere pedir. Por ejemplo, los bancos no dan hipotecas, generalmente, por menos de 50.000 euros. Por tanto, si se necesita una cantidad menor lo mejor será recurrir a la fórmula del préstamo personal ya sea a través de entidades de créditos y minicréditos o bancarias. De este modo, cuando ya se tiene claro la cantidad que se necesita y al tipo de entidad al que hay que dirigirse todo será mucho más rápido.

¿Qué documentos se necesitan al pedir un préstamo?

Al solicitar cualquier préstamo se tendrá que aportar siempre una serie de documentación que dependerá, por lo general, del tipo de préstamo y del importe. No obstante, siempre hay una serie de datos que habrá que aportar.

Información personal

Siempre se tendrá que identificar a la persona solicitante del préstamo. Para ello, se solicitará el DNI, NIE o Pasaporte, aunque a veces también se pide documentación adicional como un recibo domiciliado, un certificado de empadronamiento, etc. Cuando se piden hipotecas también se puede solicitar información sobre hijos a cargo, etc.

Información financiera

A través de la información financiera la entidad de crédito pasará a comprobar el nivel de ingresos con los que se cuenta. Si se es asalariado, generalmente, se solicitará la nómina y la vida laboral. En el caso de los autónomos la documentación es bastante mayor e incluye declaraciones de impuestos periódicas, etc.

Con todos estos datos, las entidades acudirán a la CIRBE, Central de Información de Riesgos del Banco de España, siempre con la autorización de quien solicita el préstamo, para comprobar sus deudas e historial crediticio.

Cómo asegurarse de que la operación es viable

Antes de solicitar un préstamo, el propio demandante del dinero puede prácticamente asegurarse de la respuesta de la entidad teniendo en cuenta una serie de aspectos.

Por un lado, tendrá que poder garantizar que cuenta con los ingresos suficientes y que estos ingresos son estables. En el caso de los autónomos se ha de calcular en un periodo de tiempo de unos dos años.

Comprobar si la cuota no supera el 35% de los ingresos para ver la posible viabilidad de la operación o si es necesario y también posible recurrir a un segundo titular.

Ver si se tiene alguna deuda impagada. Si se sospecha que puede ser así, antes de realizar la solicitud en la entidad de crédito o bancaria se pueden consultar los ficheros de morosos, como ASNEF o BADEXCUG. Es importante porque un impago en estos ficheros puede ser causa suficiente para que se deniegue la viabilidad de la operación.

Justifica la operación. En muchas ocasiones, sobre todo en el caso de las hipotecas se tendrá que jusitificar la operación a través de un contrato de arras.

Qué hacer si no te conceden el préstamo

Si una entidad no te concede el préstamo no significa que el resto no pueda hacerlo pero es importante que conozcas las razones. La entidad de crédito suele dar los detalles, aunque lo más común suele ser el sobreendeudamiento. En cualquier caso, si la entidad no informa sobre las razones es conveniente pedir un informe a los registros de morosos para comprobar que no se tiene ninguna deuda anotada. También es fundamental hacer un análisis detallado sobre los ingresos y gastos y ver si el porcentaje de gasto se puede reducir.