La crónica del Carnaval Colombino: Jueves, cuarto día de preliminares

Hoy es un día donde no actúa ninguna agrupación local. Este jueves son todas de la provincia onubense y una de fuera de ella. Estos días volvían loco a algunos presidentes, pues sabían que el lleno lo tenían asegurado, pero sabían lo que ocurría después de cantar: la sala se vaciaba y eso queda mal en la televisión.

El presentador de la noche es el amigo Chema Riquelme, otro fatiga de la fiesta, aunque ahora está más en su labor creadora. Puede ser el ¡tío' que se presente a mas concursos de carteles. Lo gana todo. A él lo acompaña Marcos Toti, otro gran artista.

Los que manejan las redes van de rederos por si alguno creía que iban de influencers. Comparsa típica. Con fuerza y melodía, saben concursar. El segundo pasodoble es dar una guantá sin manos a todos aquellos que no se acuerdan de la provincia a la hora de entregar insignias de oro. Gran comparsa que ha dejado claro que no vienen a remendar nada.

Desde Bollullos Par del Condado, llega Lo mismo es que no, pero ¿y si sí?. Pues ya te lo digo yo, va a ser que no. Un tipo genial que no han sabido defenderlo, si bien es una agrupación joven que mejorará sin duda ninguna.

Tras ella, también desde Bollullos nos viene la comparsa La sacristía. Si el vino tomara forma humana creo que el disfraz que traen sería el contenedor preciso. Muy buenos pasodobles con letras muy cañeras y, sobre todo, buen nivel de los cuplés, con arte y gracia. Buen montaje de voces, aunque a veces la percusión se come al grupo. Muy buen pase.

Descanso, todo el mundo que pasa por mi oficina no me encuentra, o sea que este año voy de incógnito total. Eso sí, el que quiere encontrarme lo hace, pa bien o pa mal. La verdad es que es reconfortante ver como gente, año tras año, siguen viniendo a charlar un ratito y a dar su punto de vista. Lo que es más curioso es que todos opinan de la gala del 40 aniversario y no para bien precisamente. De hecho, hubo uno que me dijo que el año que viene habría que hacer la gala 41 para corregir los errores de esta. En el descanso tuve la opción de recordar cómo trabajan los tramoyistas. Increíbles rapidez y eficacia. Olé a los curtidos de la fiesta.

Precisamente estaban montando el atrezzo de la comparsa puntumbrieña Los refugiaos, comparsón que se nos viene encina. Desde su puesta en escena hasta el final de su popurrí saben lo que tienen que hacer, llegar al público y conectar desde el principio. Las letras siempre son un sello de identidad we Soti. Este año lo ha vuelto a conseguir y el tipo quizás no es el más idóneo, pero hay que refugiarse en algo. Magnífico pase.

Desde Mairena del Aljarafe, viene la murga Tu hazme caso a mí. Es complicado el humor negro que traen, a todos no nos apasiona. El tipo da para ello pues van de la película El dictador, pero no el de Chaplin. Cortito de voces, aunque eso sí, el disfraz es agradable a la vista, bueno sin las barbas. Creo que también será una de las sacrificadas.