Coronavirus Huelva: los contagios caen a la mitad en una semana

La provincia de Huelva sumó 17 positivos por Covid-19 en las últimas 24 horas. Se trata de un importante descenso con respecto al sábado pasado, cuando Salud notificó 29 contagios entre la población onubense. Supone una ralentización casi a la mitad de los nuevos casos en Huelva. En la última jornada se han recuperado 100 personas en la provincia. Hay 713 personas enfermas de Covid-19 en Huelva.

Al no haber actualización diaria por provincias del Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía (IECA) no será hasta el lunes se conozca el impacto en la tasa de incidencia de estos datos. No obstante, la tendencia a la baja es evidente. A nivel andaluz, desde ayer sitúa a la región en riesgo bajo, sigue descendiendo y se sitúa este sábado en 44,4 por cien mil habitantes en los últimos 14 días -casi tres puntos y medio menos que ayer-, mientras que en el último día ha habido 7 muertos y 246 contagios por la enfermedad.

Según datos de la Consejería de Salud, los últimos fallecidos han sido dos en las provincias de Cádiz y Sevilla, y uno en las de Córdoba, Granada y Jaén, mientras que el mayor número de contagios de la última jornada se ha diagnosticado en Málaga con 72, Sevilla 62, Almería 47, Huelva 17, Córdoba 13, Cádiz 12 y otros tantos en Granada, y en Jaén 11.

En las UCI de los hospitales andaluces, no obstante, hay cuatro ingresados más que ayer (88), si bien el número total de pacientes ingresados por coronavirus es de 311, quince menos que el viernes, día en que esta cifra también descendió en 17 con respecto al jueves. Desde el inicio de la pandemia ha habido en Andalucía 11.212 muertos por la enfermedad, 802.638 casos y se han curado 786.327 personas, de las que 900 corresponden al último día. En Huelva hay en estos momentos 15 hospitalizaciones de las que 3 corresponden a UCI.