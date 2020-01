El consejero de Economía emplaza al Ministerio a retomar la colaboración para el proyecto CEUS

El responsable de la Consejería de Economía insistió en “el interés y en la atención que le hemos prestado desde la Consejería de Economía. Como es conocido, el Gobierno ha estado en funciones hasta hace solo unos días y, en consecuencia, no hemos podido obtener una respuesta. En los próximos días volveremos a contactar con el Ministerio para continuar la colaboración, que resulta esencial entre las dos partes, para que el proyecto se haga realidad. Entendemos que desde la administración autonómica se perdió un tiempo esencial durante la anterior legislatura . Este gobierno ha resuelto lo que le correspondía en apenas unos meses y está en disposición de seguir avanzando en cuanto esté listo el Gobierno de España”.

Sobre las inversiones contempladas para el proyecto y sin las cuales no se concretaría el mismo, Velasco señaló que “la Junta de Andalucía ha presupuestado para 2020 una partida de 500.000 euros como primera aportación al desarrollo del proyecto”.

El PSOE asegura que el Ministerio de Defensa está a la espera de recibir el informe definitivo

Como era inevitable, la amenaza que se cierne sobre el proyecto CEUS, derivó en la mañana de ayer en un cruce de declaraciones entre los dos partidos mayoritarios quienes se repartieron la culpa de que tal posibilidad se produjera de manera más o menos soterrada. Así, mientras que el presidente del PP de Huelva señalaba que “hasta el momento sólo la Junta ha trabajado sobre el proyecto”, el senador socialista Amaro Huelva recordaba que el Ministerio de Defensa está a la espera de recibir la documentación definitiva por parte de la Junta.

Manuel Andrés González argumentó que “la única administración que hasta ahora ha trabajado sobre el proyecto ha sido la Junta de Andalucía que ha concluido el proceso administrativo después de concluir el informe sobre la prevalencia científica de los terrenos sobre los que se asentará el proyecto CEUS”.Se trata, a su juicio, de un “escollo heredado desde hace tiempo que con la voluntad que ha puesto el Gobierno de la Junta se ha conseguido desbloquear”.

Por su parte, el senador del PSOE, Amaro Huelva, recordó que “se trata de una prioridad para el Gobierno central” y recordó que “el Ministerio de Defensa está a la espera de recibir la documentación definitiva sobre la prevalencia de los terrenos por parte de la Junta de Andalucía” y quiso expresar su “tranquilidad porque este proyecto va a salir adelante”. Huelva adelantó que su grupo en el Senado va a “plantear una pregunta al Gobierno para que éste se pronuncie sobre su apuesta por el proyecto”, aunque recordó que “si no tenemos los terrenos de la Junta no se puede iniciar absolutamente nada. Hay que comenzar el proceso de licitación antes de que caduque la Declaración de Impacto Ambiental, por tanto el Gobierno andaluz debe darse prisa para que el proyecto no se pierda, ya que hay que comenzar con la licitación de las obras”.