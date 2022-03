El comienzo del camino de la lucha por inversiones justas

Surgió como una manera de reaccionar a la falta de inversiones recogidas en los vigentes Presupuestos Generales del Estado. Su primera acto reivindicativo armó más revuelo incluso del esperado. En el mes de octubre del año pasado, comenzaba a germinar un movimiento social que tuvo su continuación con la creación el 5 de noviembre de la plataforma ¿Y Huelva, Cuándo? que pretendía ir más allá y que hoy tiene junto al Muelle de la Rio Tinto, su primera prueba de fuego, una presentación en sociedad que busca remover a una sociedad hasta ahora no demasiado acostumbrada a exigir lo que desde las administraciones se niega.

El programa de los actos de hoy comienza a las 16:30 en el Centro de Comunicación Jesús Hermida, para dirigirse al Paseo de la Ría. Habrá una actuación de Rafael Puas, tras la cual, las organizaciones convocantes se subirán a un escenario con la pancarta reivindicativa y diez personas reclamarán diez obras en infraestrucrturas que precisa la provincia de Huelva para su desarrollo. Los diez ciudadanos son anónimos: un estudiante, una profesora, un comerciante, un agricultor o una ingeniera. Después de esa lectura del manifiesto, terminará la jornada de reivindicación con la actuación de Pepote Percusión.

Los convocantes de la protesta, han querido desde el comienzo, desvincularse de cualquier organización política, económica o empresarial de la provincia. Así, la lectura del manifiesto será llevada a cabo por el representante del Consejo de Alumnos de la Universidad de Huelva, Jose Manuel Roldán y en el mismo se reflexionará sobre la situación que padece la provincia ante la ausencia de inversiones y promesas in cumplidas durante décadas por los diferentes gobiernos de todas las administraciones.

La plataforma ha querido dejar claro desde el primer momento, que no se trata de una protesta “contra nadie” y que lo que se pretende es marcar el inicio de la reclamación social por unas infraestructuras que no acaban de llegar por más años que transcurran. Han llegado incluso a no aceptar la incorporación a la plataforma de partido político alguno y, aunque todos los onubenses acudirán a la concentración, lo harán “a título individual, como ciudadanos de a pie”.

Desde todas las organizaciones agrarias, empresarios de la construcción, las entidades como Huelva-Comercio, que facilitarán a sus asociados que se sumen a la concentración con el cierre de sus comercios a partir de las 17:00, deportivas, hermandades de la Semana Santa de Huelva,asociaciones de vecinos, colegios profesionales y estudiantes de la Universidad de Huelva que por primera se suma a una reivindicación semejante, conformarán el grueso de una concentración que tiene en esa reivindicación de las infraestructuras su eje principal, el hacer ver, como hicieron cuando se presentó la plataforma que “la falta de inversiones en obras clave para la provincia es una cuestión de todos”.

La protesta que promete ser la primera de algunas acciones más para defender la posibilidad de que Huelva pueda llegar a contar con infraestructuras clave para impulsar su crecimiento, persigue conseguir esa transversalidad que se busca para implicar a toda la sociedad en su conjunto en las peticiones, por encima de ideologías, siglas políticas o pertenencias a determinados colectivos.