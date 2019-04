El Colegio de Arquitectos crea el grupo Nôtre para proteger el patrimonio

El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva crea el grupo Nôtre para velar por el patrimonio arquitectónico y urbanístico de Huelva y provincia. Aunque la figura de Arquitectos por el Patrimonio se contemplaba en el programa electoral de la actual junta de gobierno del organismo colegial, ha sido el incendio de la catedral de Notre Dame, de París, lo que le ha movido a constituir ya este equipo de profesionales con el objetivo de evitar que desaparezcan construcciones y espacios emblemáticos.

La decana del Colegio de Arquitectos, Miriam Dabrio, que tomó posesión de su cargo el 31 de mayo de 2018, señaló que tenían claro desde un principio que iban a crear un grupo de arquitectos dedicados al patrimonio, “profesionales con experiencia en la rehabilitación de edificios”, con la finalidad de aportar rigor técnico a acciones, proyectos y políticas dirigidas a la protección, conservación y rehabilitación de construcciones, así como indicar obras y actuaciones urgentes para mantener el legado recibido.

La primera reunión para abordar la constitución del equipo se celebró a finales de marzo, pero tras el incendio de la catedral de Notre Dame se agilizó todo el proceso e incluso se optó por ponerle al grupo Nôtre. Indicó que es un grupo con independencia a la hora de plantear sus propuestas.

Según Dabrio se trata de hablar de patrimonio y cambiar políticas de protección y conservación con el objeto de que no se produzcan “desastres grandes”. Subrayó que en los edificios hay que ir realizando actuaciones de mantenimiento, pero éstas no se suelen hacer, con lo cual el deterioro es cada vez mayor, y siempre se llega “al borde del abismo y el colapso es absoluto”.

La protección con la que cuentan muchas de las edificaciones de Huelva y provincia no evitan su progresivo deterioro. La decana de los arquitectos onubenses manifestó que un edificio catalogado “es un lastre”, de ahí que haya que ver otras alternativas de uso no centrarse sólo en habilitar espacios para museos o centros cívicos. Apuntó que también se pueden realizar espacios comerciales o incluso viviendas. Comentó que hay que tener en cuenta la viabilidad y la inversión, “que se pueda recuperar el dinero invertido a fondo perdido”.

Recalcó que “corremos el riesgo de no poder transmitir a generaciones futuras el legado recibido por los que nos precedieron, teniendo ahora más medios que hace un siglo”. No entiende la decana de los arquitectos “las batallas políticas”, ya que cuando un edificio presenta cierto deterioro “hay que realizar una actuación de urgencia o mañana no estará”.

El grupo Nôtre destaca la situación del Muelle de Tharsis, el Monumento a Colón (con compromiso de reforma por parte de la Autoridad Portuaria), el Mercado de Santa Fe y la antigua cárcel de Huelva; el chalet Plus Ultra en Gibraleón y la Casa del Guarda de Punta Umbría.