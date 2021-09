Un centenar de trabajadoras reclama el desbloqueo del convenio de la dependencia

Más de un centenar de trabajadoras y trabajadores de la provincia de Huelva han reclamado a las puertas de la FOE el desbloqueo del Convenio de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal (Convenio de la Dependencia). Una acción de protesta que ha convocado CCOO en todas las provincias españolas para exigir a las patronales estatales que se sienten a negociar, ya que el convenio lleva bloqueado desde 2018.

Bajo el lema Desbloqueo del convenio de la dependencia ¡Ya!, los trabajadores y las trabajadoras del sector han exigido mejoras salariales y más contrataciones, ya que es un sector precario y con una alta demanda.

La responsable de Ayuda a Domicilio en la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva, Juana Suero, ha explicado que "el convenio lleva paralizado desde 2018 y la última subida que se produjo fue en 2019, desde entonces, seguimos con las mismas o peores condiciones que antes". Suero lamenta, además, que "se nos ha calificado como esenciales durante y después de la pandemia y, sin embargo, no nos repercute en el convenio". La responsable de CCOO Huelva ha reiterado que "somos un sector feminizado, que soportamos contratos precarios con bajos salarios, una amplia jornada y cargas de trabajo. Por ejemplo, hay compañeras que llegan a trabajar seis días a la semana y con horarios que van desde las 7 de la mañana hasta las 22h".

El secretario de organización de la Federación del Hábitat de CCOO en Huelva, Gerardo Fernández, ha señalado que "queremos reivindicar que la patronal se siente a negociar y que dialogue, ya que no entendemos la actitud de los empresarios, cuando se han jactado de decir que somos esenciales, muy importantes para la sociedad, pero no lo vemos reflejados en el convenio. Por ello, queremos un acuerdo con condiciones dignas, ya que, incluso, en muchas zonas de Andalucía no se llega ni siquiera al Salario Mínimo Interprofesional". Asimismo, ha indicado que "es un servicio que cada vez tiene una mayor demanda porque han aumentado las personas dependientes. Sin embargo, hay compañeras que no dan a basto, se tienen que desplazar entre domicilios y todo ello con las mismas condiciones. Por ello, exigimos más contrataciones y un salario digno".

La responsable de Ayuda a Domicilio en la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva ha reiterado que es necesario subir la ratio, ya que "son las mismas desde 1997, antes incluso que se aprobara la Ley de Dependencia". A lo que añade que "en la residencias se están quedando sin trabajadoras en algunas categorías como enfermería, pero va a pasar en otros sectores. La gente se marcha porque no se puede trabajar en estas condiciones".

El último convenio se firmó en 2018, tras 42 meses de negociación y con una vigencia desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018. En octubre de 2018 se constituyó la comisión negociadora para iniciar la negociación del nuevo convenio colectivo, pero, tras 13 reuniones, la negociación se estancó en octubre de 2019 porque la patronal se negaba a aceptar las propuestas de incremento salarial.

Esta concentración se repetirá el próximo día 28 de septiembre en la delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Huelva; y si no hay acuerdo o la patronal no se sienta a negociar, como ha señalado, Fernández, "se está planteado una manifestación en Madrid a nivel estatal en la que volveremos a reivindicar los derechos de las trabajadoras de la Dependencia".