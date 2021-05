Un cachorro llega a casa: necesidades y consejos para empezar

Lo ideal es una primera visita a la clínica veterinaria de vuestra elección en torno a los 40-45 días de vida del animal con el fin de comenzar con el proceso de la primera desparasitación interna, el plan de vacunación, los consejos de alimentación, implantación del microchip , etc.

Hay una leyenda urbana sobre no bañar a los cachorros antes de haber recibido la primera vacunación por miedo a que enfermen. Nada que temer. Nuestro cachorro puede ser bañado cuando lo necesite, siempre que se haga en un lugar sin corrientes de aire, con agua templada y champú especial para su edad. Después, hay que dejarlo bien seco (usaremos toallas y secador ) para que el pequeño no coja frío.

No te olvides de ofrecerle algún juguete con el que descargar su energía , teniendo muy en cuenta que sea seguro y que no pueda romperlo ni tragarlo.

Para que los primeros días en casa sean el comienzo de una larga y maravillosa amistad, es esencial que el pequeño tenga delimitado su lugar para dormir. Asegúrate de ofrecerle un ambiente tranquilo, ya que para él todo es nuevo y eso le puede producir miedo o inseguridad en los primeros momentos. Busca una cama cómoda y una mantita para el frío y ubícalas en un lugar tranquilo, que no esté al paso. Pon a su alcance sus recipientes para comida y agua. Te recomiendo que sean de acero inoxidable, ya que no se rompen ni astillan si son mordidos, además de ser más higiénicos que el plástico.

Como veterinaria y amante de los animales me resulta difícil expresar con palabras todo lo bueno que un perro puede aportar a tu día a día . Esa fidelidad infinita hacia sus dueños hará que siempre esté ahí. Da igual si llegamos enfadados o tristes después de un mal día, ellos siempre te recibirán felices sin esperar nada a cambio, más allá de cariño.

Lo primero, ¡felicidades! Adoptar un perro, ya sea cachorro o ejemplar adulto, es una de las decisiones más importantes y satisfactorias que se puedan tomar en la vida, sin olvidar el nivel de compromiso y responsabilidad requeridos a la hora de cuidar a nuestro nuevo amigo durante muchos años. Aquí no hay lugar para las dudas: la decisión debe ser firme y consensuada con el resto de la unidad familiar. No hay que olvidar que la media de esperanza de vida de un perro está alrededor de 10 años, por lo que va a estar mucho tiempo con nosotros.

Consulta a tu veterinaria

Tengo un bebé de 10 meses y ahora me ha surgido la oportunidad de recoger un gato pequeño de la calle. No tengo mascotas en casa y no sé si habría algún peligro con mi hija. ¿Me puedes ayudar a decidirme? (Laura).

No hay ningún problema en que un cachorro de gato, aunque venga de la calle, conviva con un bebé en casa, siempre que primero pase una revisión veterinaria. En ella se le debe desparasitar interna y externamente, para que no exista riesgo de contagio para el niño pequeño. Además, siempre recomendaremos un buen baño para una correcta higiene del gatito. A partir de ahí se puede hacer una convivencia completamente normal porque no existe ningún riesgo de transmisión de enfermedades del gato al niño. Y si es un cachorro, es menos probable que haya podido sufrir malos tratos o algún trauma que derive en comportamientos inadecuados.

Mi perra tiene dos años y está sin esterilizar, aunque me dicen que sería bueno que lo hiciera, no sé muy bien por qué. ¿Qué me aconsejas? (Ricardo).

Desde nuestro centro veterinario siempre vamos a recomendar la esterilización, sobre todo de las hembras, para evitar, principalmente, los tumores mamarios. La carga hormonal influye decisivamente en esto, de manera que cuantos más celos tenga, más probabilidades hay de que se desarrolle un tumor de mama. De hecho, si la esterilización se hace justo después del primer celo, se reduce en más de un 80% la probabilidad de que desarrolle un tumor mamario. Si no se actúa, con sucesivos celos, ese porcentaje va bajando, por eso siempre es aconsejable una esterilización temprana. A la vez se evitan otro tipo de problemas, como los embarazos psicológicos, que también dan problemas en las mamas, y embarazos no deseados.