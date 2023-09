Tres artistas de Huelva, entre los nominados a los Grammy Latinos

El flamenco este año será un género de enorme peso en los Grammy Latinos. Un objetivo que ha quedado demostrado con la primera antesala de los premios, celebrada el pasado 15 de septiembre en Granada, con la cantaora Carmen Linares al frente. La artista recibirá además el Grammy a la Excelencia Musical. Dentro de la categoría de mejor álbum de flamenco, los nominados hay dos onubenses: Diego Guerrero, por Por la tangente y Juanfe Pérez, por Prohibido el toque. Completan la lista Israel Fernández, por Pura sangre; Niña Pastori, por Camino; y el rapero Omar Montes, por Quejíos de un maleante.

El resto de nominados

El récord de nominaciones lo ostenta el productor Edgar Barrera, más conocido como Edge, que ha trabajado con artistas de la talla de Christina Aguilera, Maluma, Daddy Yankee o Shakira. El mexicano está nominado en tres categorías principales: grabación, álbum y canción del año. En esta última tiene dos posibilidades de ganar con dos canciones distintas: NASA de Camilo y Alejandro Sanz y Un X100to de Grupo Frontera.

Por su parte, los superestrellas Shakira, Camilo y Karol G optan a siete nominaciones cada uno. Una cifra que también tiene el productor colombiano Kevyn Mauricio Cruz Moreno.

Tanto Shakira como Karol G forman parte de la categoría de grabación del año, especialmente reñida, en la que comparten nominaciones con No es que te extrañe, de Christina Aguilera; Carretera y manta, de Pablo Alborán; Déjame llorarte, de Paula Arenas con Jesús Navarro, y Si tú me quieres, de Fonseca y Juan Luis Guerra. Completan esa lista Mientras me curo del cora, de Karol G; De todas las flores, de Natalia Lafourcade; Ojos marrones, de Lasso; La fórmula, de Maluma y Marc Anthony; Despechá, de Rosalía; Correcaminos, de Alejandro Sanz con Danny Ocean, sin olvidar Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, de Bizarrap con Shakira.

Este tema, gran responsable del resurgir musical de la barranquillera, también podría convertirse en la canción del año, consolidando aún más su perfil como autora. De hecho, en esa categoría acumula otras dos nominaciones por su participación en la creación de Acróstico y por Tqg, el corte que la unió por primera vez a su compatriota Karol G.

Dentro de la categoría de canción del año, además de Shakira y Karol G, también competirán Pablo Alborán y María Becerra con Amigos; De todas las flores, de Natalia Lafourcade; NASA, de Camilo y Alejandro Sanz; Ojos marrones, de Lasso; y Si tú me quieres, de Fonseca y Juan Luis Guerra.

Pablo Alborán, el español con más nominaciones

Con cinco nominaciones, Pablo Alborán concurrirá como el artista español con más opciones de premio a la gala de los Grammy Latinos. Junto al malagueño, quien nunca ha conseguido materializar ninguna de sus 23 nominaciones previas; también figuran Alejandro Sanz, el español que más de estos premios atesora y que concurrirá este año como aspirante en dos categorías; el rapero canario Quevedo y la banda Arde Bogotá.

El nombre de Alborán figura entre los Grammy Latinos más codiciados, como el correspondiente a grabación del año por el tema Carretera y manta. Categoría en la que se enfrentará a pesos pesados como Christina Aguilera, Karol G, Shakira y Bizarrap. De Alborán también podrían ser los galardones a mejor canción pop por Contigo, que coescribió con Sebastián Yatra, Mauricio Renfigo y Andrés Torres, y al álbum del año por La Cu4rta Hoja, si se impone a discos como Mañana será bonito, de Karol G; De adentro pa afuera, de Camilo; o Vida cotidiana, de Juanes.

Hay más españoles con opción de levantar algún gramófono dorado, como es el caso del canario Quevedo tanto en la categoría de la mejor grabación de fusión o interpretación urbana como en la de mejor canción urbana por su Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 con Bizarrap, un éxito mundial que estuvo siete semanas consecutivas en lo más alto de la lista de Spotify.

Además postulan Rosalía, Manuel Carrasco, Bunbury, Vanesa Martín, Zahara, Beatriz Luengo y Sen Senra. Sin olvidar a promesas del flamenco respetadas unánimemente por crítica y público como Israel Fernández y a otras que han sorprendido más, como el rapero Omar Montes.