Solo el 11% de las ambulancias está acreditado para traslados urgentes

Diversos sectores de los profesionales de las ambulancias están clamando por lo que entienden que es una precariedad absoluta en este aspecto de la prestación sanitaria. La situación implica que la gran mayoría de estos vehículos cuentan tan solo con un técnico de emergencias sanitarias (conductor) que asume el traslado de pacientes que a todas luces, entienden que deben ir como mínimo con otro técnico (TES) más y en algunos casos, incluso un médico.

Las estadísticas tras la entrada en vigor del nuevo contrato sanitario de la provincia son claras: si bien hay un incremento en el número total de vehículos, ya que se pasa de 45 a 64, no sucede lo mismo con aquellos que deben estar adecuados para transporte en situaciones de urgencias, la cifra baja hasta 7. Esto supone que conforme a los criterios oficiales, el transporte sanitario para pacientes en situación de urgencia supone tan solo es el 11% del total de la flota. A éstos habría que añadir los dos vehículos del 061 que se encuentran ubicados en la capital y en Lepe.

El truco ha estado en la creación de una categoría de ambulancias que para muchos profesionales, así lo denunció ya Asites y la Plataforma TES Público Ya hace tiempo, no existe en el catálogo oficial de estos vehículos: la A1EE. Siendo A1 que tiene categoría de transporte programable. El añadido de las letras EE hacen referencia por su parte, a que pese a no tener carácter asistencial, esa carencia se intenta suplir con la dotación de un equipamiento tecnológico.Dentro de esa categoría de A1EE se han incluido 53 del total de las 64. Tan solo 8 de estos vehículos cuentan con dos técnicos TES que son las que principalmente, prestan servicio en la capital y que además lo hace durante horario de día.

Algunos de estos técnicos están recordando a alcaldes y alcaldables, que hace un par de años se hizo entrega en numerosos ayuntamientos de la provincia, de las condiciones en las que se encontraba el transporte sanitario, sin que en estas fechas electorales ninguno haya mostrado interés por este tema.Los TES se preguntan si la actual Administración andaluza se interesará por dar una solución a lo que consideran, así lo piensa el sindicato Asites, un cambio en el pliego de condiciones para adjudicar el servicio y en el propio texto del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE) que ha posibilitado esa inundación de ambulancias provistas de un solo técnico que solo puede hacer las labores de conductor.

La Plataforma TES Público Ya está abogando, como su propio nombre indica, porque este servicio no dependa de subcontratas sino que pase a tener carácter público. La plataforma hace igual de responsable al SAS como a las empresas adjudicatarias por asumir un pliego de condiciones que entienden que no es legal por dar luz verde a una categoría de ambulancia inexistente: la A1EE que suponen el 90% del parque de ambulancias de la provincia y que se encuentra en un limbo que no admite la característica de ambulancia asistencial sino de carácter programable.Las siglas EE hacen no obstante, referencia a la dotación del vehículo con un equipamiento tecnológico.

La adjudicación realiza, con los requisitos ya explicados, tendrá una duración hasta 2022 con la posibilidad de prórroga de 2024. El pasado mes de marzo fue cuando se procedió a dicha adjudicación.El consorcio que lo ostenta cuenta con 260 trabajadores y según se indicó desde el propio consorcio, la cifra se elevará hasta los 300. La provincia realiza más de 200.000 traslados sanitarios cada año. El Hospital Juan Ramón Jiménez es el centro asistencial que más echa mano de ellos con más de la mitad, en concreto, 145.249. En el caso del Distrito sanitario Condado-Campiña se cuenta dentro de la flota destinada a esta zona de la provincia con 2 ambulancias clase C, que son las dotadas con soporte vital avanzado (SVA) y que suelen contar con dos profesionales sanitarios aparte del propio técnico conductor. En el Distrito sanitario Huelva-Costa hay 3 vehículos de estas características, mientras que en el norte de la provincia se dispone de otras 2. El resto es de categoría A1 EE.