Hacienda publica los sueldos de todos los alcaldes de la provincia de Huelva

El Ministerio de Hacienda publicó hace unos días el dato actualizado del salario que perciben todos y cada uno de los alcaldes de las localidades españolas. El sueldo de nuestros representantes públicos siempre despierta interés, más si cabe el de los alcaldes sujetos al escrutinio cercano de sus vecinos. En la provincia de Huelva ha regidores con dedicación exclusiva que tiene como ingreso principal su función política, otros que la alternan con otros cargos públicos o privados y también que no tienen declarada dedicación remunerada si bien en estos casos hay alcaldes que tienen aprobada una asignación anual para transporte o gastos generados del cargo. Los sueldos son públicos porque quedan aprobados con los presupuestos municipales, si bien es la actualización general anual de Hacienda la que permite una comparación clara entre todos ellos.

Mucho, poco, lo justo… En realidad todo es relativo. El alcalde de la capital es el mejor pagado de la provincia como corresponde a la localidad más poblada, pero en comparación con el resto de homólogos andaluces ocupa una posición intermedia al ser el cuarto ya que Jaén no está actualizado. Hay regidores de municipios medianos que tienen ingresos superiores a los de otras localidades más pobladas y pueblos pequeños con alcaldes que cobran más que otros que les doblan en población. Todos los salarios están aprobados por sus respectivos plenos.

En Andalucía se encuentran algunos de los alcaldes mejor pagados de España, como el caso del sevillano Antonio Muñoz (88.763 euros)., que está en el top 10 de España, o los de Francisco de la Torre en Málaga (82.314), o la alcaldesa de Almería, María Vázquez (83.376). El de Huelva por ejemplo con 72.000 euros cobra menos que todos ellos. El alcalde de Granada cobra 60.346 y 60.172, el de Córdoba. Kichi en Cádiz aparece en la web con un ingreso anual de poco más de 1.600 ya que en realidad cobra de la Diputación. El de Jaén no remitió la información (70.466,06 euros en 2021). En Almería los alcaldes de Roquetas y El Ejido cobran más que el de Huelva capital con 81.096 euros y 84.371,16, respectivamente. El de Huelva sería el sexto andaluz. En la provincia a Cruz le siguen los de La Palma (53.757,35), Lepe (48.000), San Juan del Puerto (47.011,30), Jabugo (46,393,20) y Bollullos (45,052,84).

Aquellos que tienen una dedicación parcial reconocida no se encuentran en un mismo grado, ya que no existe un mismo porcentaje de horas destinadas a la alcaldía que pueda hacer equiparables los casi 32.000 euros de Chucena con los de otros homólogos. Esto provoca también que haya quien teniendo una dedicación exclusiva cobre menos que éste. Hay ejemplos como Isla Cristina donde la exclusividad de su alcalde viene compensada solo con poco más de 7.000 euros anuales. Estas cifras no obstante no son definitivas en cuanto que no contemplan dietas, gastos de representación o de asistencia a plenos que en algunos municipios compensan partidas que puedan parecer bajas.

Hay alcaldes que al ostentar otros cargos públicos renuncian por completo a los ingresos que les corresponde de sus pueblos como la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón que recibe 0 euros de San Bartolomé. Algunas localidades no presentan datos porque, o bien no los han enviado, o bien algunos de los presentados requerían un mayor detalle y el Ministerio no los ha hecho públicos, como en el caso de Valdelarco, Santa Ana la Real, San Silvestre de Guzmán, Alájar, Zufre, La Zarza-Perrunal, Santa Bárbara de Casa, El Cerro de Andévalo, Villanueva de los Castillejos, Calañas, Villalba del Alcor, Nerva, Rociana del Condado y Moguer.

A nivel nacional el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es el regidor español con el sueldo más alto con 108.517,80 euros al año, un sueldo muy por encima del propio presidente del Gobierno. Pedro Sánchez que es de 86.542 euros. Tras el primer edil de Madrid, se sitúa Ada Colau, regidora de Barcelona, con un sueldo de 100.000,04 euros. El tercer puesto lo ocupa el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, que percibe 98.018,4 euros al año. Los de Valencia, Joan Ribó (87.137 euros), y el de Valladolid, Óscar Puente (87.595 euros), también recibieron en 2021 un salario superior a Pedro Sánchez.