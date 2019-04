El rock de Los Zigarros y el drama lorquiano ‘Yerma’, propuestas para esta semana en el Gran Teatro

El Gran Teatro de Huelva acoge este jueves a las 21.00 horas un concierto de Los Zigarros, banda valenciana de rock and roll que está recorriendo con gran éxito toda la geografía española para presentar su último disco ‘Apaga la radio’. Un tercer álbum con un título que alude a la escasa presencia del rock en los medios de comunicación en general y en las emisoras de radio en particular. No obstante, como podrán comprobar los espectadores onubenses, ‘Apaga la radio’ va mucho más allá de ser un grito de queja, logrando convertirse en un álbum con temas muy rockeros y potentes, que mantiene el sonido y la esencia de Los Zigarros, aunque abriendo un poco el abanico a otras influencias musicales.

Por otra parte, también este jueves, la Banda Sinfónica Municipal de Huelva presenta en el auditorio de la Casa Colón ‘Capricho Andaluz’, un concierto muy especial donde Andalucía y Huelva serán los verdaderos protagonistas de esta actuación con fines solidarios, en este caso a beneficio de los proyectos de la ONG Manos Unidas. Este concierto de música andaluza tendrá un marcado toque flamenco y el folclore de Huelva también estará muy presente con su fandango, por lo que no faltarán las melodías y sones más queridos para los onubenses y que son parte esencial de su seña de identidad.

Así, entre los temas con los que podrá deleitarse el público de la capital, figuran Estampas Andaluzas, Una Noche en Granada, La Torre del Oro, De Huelva a Granada, Suspiros de España, Cielo Andaluz, Ópera Flamenca y Malagueña. Finalmente, hay que destacar que la programación cultural de esta semana en la ciudad culminará el viernes a las 21:00 horas con la interpretación en el Gran Teatro por parte de Tiflonuba Teatro de todo un clásico y referente teatral como es ‘Yerma’, de Federico García Lorca.

Sobre el escenario de la capital podrá verse un espectáculo que refleja un Lorca femenino y feminista que, adelantado a su tiempo, se atrevió a abordar reivindicaciones importantes y atemporales acerca de la situación de la mujer, entre las que se encuentran el matrimonio, la maternidad, el decoro y el qué dirán.

Los interesados en asistir a alguno de estos tres espectáculos ya pueden adquirir las entradas a través de Internet, mediante la web www.huelvatickets.com, así como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público de martes a viernes, en horario de 10:30 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, y durante dos horas antes del inicio del espectáculo.