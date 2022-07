Huelva presenta en Washington la II edición de Binómico, el Congreso Gastronómico Iberoamericano

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha presentado en Washington la II edición de Binómico, el Congreso Gastronómico Iberoamericano que, bajo el lema Somos Origen, se celebrará en la capital onubense del 24 al 26 de octubre. Un acto que ha tenido lugar en la embajada de Argentina, país invitado de esta edición, y que ha contado con la participación de su embajador ante los EEUU, Jorge Argüeso; la directora nacional de Marca País Argentina, Nadia Zanardi; y el director del congreso, Alberto de Paz.

Gabriel Cruz ha puesto de manifiesto la trascendencia de traer esta cita a Estados Unidos, ya que “nos encontramos en un país que supone el centro neurálgico de la población iberoamericana, con más de 50 millones de personas de origen Iberoamericano, y nos brinda una oportunidad única de continuar posicionando a Huelva en el mundo a través de su gastronomía, estrechando además los contactos con los sectores diplomáticos y gastronómicos y propiciando nuevos intercambios comerciales y culturales”.

En el transcurso del acto, que ha contado con la asistencia de un nutrido grupo de embajadores y diplomáticos acreditados en Estados Unidos, funcionarios del Departamento de Estado y de Comercio norteamericano, representantes del gobierno de Washington DC, USTR, del FMI, del Banco Mundial, del BID y de la OEA, así como de empresarios, periodistas y personalidades del sector gastronómico a nivel mundial, el alcalde ha anunciado “la asistencia de algunos de los mejores chefs del mundo, auténticos genios de la cocina que van a hacer que Huelva se sitúe el próximo mes de octubre en el punto de mira de la gastronomía mundial, de la mano de una de las cocinas más pujantes y respetadas en el mundo como es la Argentina”

Por su parte, el embajador argentino en EEUU, ha señalado que “es un honor para la Argentina ser país invitado de la segunda edición de Binómico y que hayan elegido a esta sede diplomática, una de las tres únicas del mundo, para poder compartir una muestra de la maravillosa gastronomía argentina y española”. Y ha agregado que “la promoción de nuestra gastronomía es uno de nuestros ejes de trabajo, tanto desde el punto de vista comercial como cultural, ya que detrás de los alimentos y de los vinos de ambos países que hoy vamos a compartir hay una industria, esfuerzo, talento, generación de empleo, atractivos turísticos y exportaciones”.

Igualmente, Nadia Zanardi ha subrayado que “la gastronomía es uno de los atributos diferenciales más importantes para la promoción de nuestro país, y entendemos al sector alimentario y gastronómico como un motor de desarrollo económico, social y medioambiental de la nación y como un elemento constitutivo de la actividad turística. Hemos asumido el desafío de visibilizar y posicionar no sólo a los platos, sino toda la cadena de valor productiva asociada”.

De otro lado, Alberto de Paz ha explicado que “uno de los pilares más importantes del congreso es la participación de figuras de la gastronomía mundial que han mostrado ser agentes de cambio desde sus territorios, uniendo aún más todo lo que implica y fortalece el diálogo entre los cocineros”. Y, al respecto, ha confirmado la participación en esta segunda edición de los chefs Joan Roca, restaurante El Celler de Can Roca. España; Narda Lepes Restaurante El Comedor de Narda, Argentina. Mejor chef de América Latina en 2020; Andoni Luis Aduriz Restaurante Mugaritz, España; Jefferson y Janaina Rueda Restaurante A Casa do Porco, Brasil. 17 mejor restaurante del mundo según la lista The 50 Best; Agustín Fernando Balbi, primer Argentino en conseguir una estrella Michelin en Asia con su Restaurante Ando ubicado en China, o el onubense Xanty Elías del restaurante Finca Alfoliz, entre otros.

Para el director de Binómico “todos los participantes en la cita son una fuente de inspiración y un ejemplo de sustentabilidad, de creación de conciencia y de modelos de éxito en los que adquiere un papel muy relevante el entorno, la cultura y las tradiciones de Iberoamérica”.

La segunda edición del Congreso Iberoamericano de Gastronomía garantizará durante tres días una agenda rica en contenidos y actividades, durante los que se pondrán de manifiesto la diversidad y los aspectos multiculturales de los 22 países que componen Iberoamérica.