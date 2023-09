Vox lleva al pleno de la Diputación de Huelva una moción para pedir al Gobierno que retire los peajes

El diputado provincial de Vox en Huelva, Miguel Ángel Sánchez, llevará al pleno ordinario de Diputación correspondiente al mes de septiembre una moción para instar al Gobierno de España a retirar la implantación de peajes en autovías y autopistas en 2024 y el compromiso de no implantarlos en toda la legislatura.

La primera propuesta que recoge el documento consiste en "instar al Gobierno de la Nación a que retire del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la implantación de un sistema de pago por uso de vías de alta capacidad en toda España, informe a la Comisión Europea y dé traslado a todos los españoles de dichas actuaciones".

Asimismo, la iniciativa contempla que la Diputación inste "al Gobierno de la Nación que se conforme tras las elecciones del 23 de julio a que se comprometa con todos los españoles a no implantar en toda la legislatura un sistema de pago por uso de vías de alta capacidad en toda España".

En la exposición de motivos, Sánchez Cuéllar explica que en el "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española para canalizar los fondos destinados por la Unión Europea a reparar los daños provocados por la crisis del COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2023, se hace referencia en varias ocasiones a la implantación de un sistema de pago por uso de vías de alta capacidad para su conservación y mantenimiento", y que, además, prevé un "Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, señalando el año 2024 como la fecha de implantación, bajo el principio del cobro al usuario “usuario pagador” y también del principio de “quien contamina paga”".

Según expone el diputado provincial de VOX, aunque "el Gobierno de Pedro Sánchez alegó que, con la excusa de la guerra de Ucrania y la subida de precios, no se daban las condiciones necesarias, ni económicas ni sociales ni políticas para establecer peajes en las autovías en 2024 y que había iniciado negociaciones con la Comisión Europea para retirar la medida del Plan de Recuperación", recuerda la reciente afirmación del director de la DGT: "El año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes”.

Sin embargo, "la ministra de Transportes desmentía “categóricamente” esas declaraciones. A los pocos días, la vicepresidente Nadia Calviño se negaba a confirmar o desmentir esta medida y el presidente Pedro Sánchez comparecía en televisión negando los peajes".

A nivel provincial, el diputado de Vox advierte de que "la implantación de peajes es un mazazo para las familias onubenses, ya que, debido a la actual crisis, el incremento de los precios, no sólo los de la cesta de la compra, sino el de el combustible, el gas y la electricidad, ya ven su capacidad económica afectada". En este sentido, añade que "con uno de los puertos más grandes de España; una exportación agrícola a gran escala; personas que viven en Huelva y trabajan en Sevilla; y numerosos municipios cuya única vía de comunicación es una carretera de alta capacidad, supondría no sólo un encarecimiento generalizado de los productos, sino un descenso en el nivel adquisitivo de los onubenses, que no deben pagar los dispendios de Pedro Sánchez".

Ante este panorama, Sánchez Cuéllar destaca que "los españoles perdieron en 2022 un 5,3% de poder adquisitivo, cifra diez veces superior a la de Francia y más del doble que la de Italia, convirtiéndose en una de las economías de la OCDE en las que más descendieron los salarios reales; una situación muy grave para las familias, los autónomos y los trabajadores, que sólo empeorará con la aplicación de peajes en las autovías".

Por último, propone que "en lugar de actuar bajo el principio de “quien contamina paga”, el Gobierno debería aplicar el principio de “eliminación de todo el gasto político e improductivo”, de manera que los recursos del Estado pudieran ser suficientes para asumir el coste de mantenimiento y conservación de las vías de alta capacidad de la Red de Carreteras y no sobrecargara el esfuerzo fiscal de los españoles".