Vox pide al Ayuntamiento de Huelva las mejoras del servicio de Parques y Jardines

El Grupo Municipal Vox va a exigir al equipo de Gobierno en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva que acometa las mejoras del Servicio Municipal de Parques y Jardines "aprobadas por unanimidad en la sesión ordinaria del 26 de julio de 2023".

Tal y como recuerda el portavoz del grupo, Wenceslao Font, "entonces pedimos que se paliasen las carencias de este servicio municipal, unas deficiencias que se habían visto agravadas al tener que asumir los jardineros tareas no reflejadas en el convenio estatal de jardinería, como el desbroce de viales, acerados y zonas no ajardinadas". En esa moción, en palabras del concejal, “ya advertíamos del aumento de carga de trabajo de estos profesionales, así como que el reparto de las áreas de la capital que abarcan y las necesidades de mayores recursos materiales, imposibilitaban el buen funcionamiento de un servicio que es esencial en una ciudad que aspira a ser verde”.

En cuanto a los recursos materiales, el Grupo Municipal Vox puso sobre la mesa la necesidad de contar con más maquinaria y herramientas en los distintos cuartillos de la ciudad para la realización de actuaciones rápidas, así como una canasta de poda de más de 18 metros "para no tener que depender de la asistencia de Bomberos y motosierras con más potencia. Del mismo modo, el servicio precisaba para el riego de nueva plantación y maceteros un vehículo cuba más". “Ha pasado más de medio año desde que esta moción recibiera el respaldo de todos los grupos sin que no sólo no se haya hecho nada desde el equipo de Gobierno para emprender las mejoras de jardinería aprobadas, sino que la situación ha empeorado debido a la falta de mantenimiento y deterioro de una maquinaria obsoleta con muchos años de trabajo”, explica el edil.

Asimismo, el portavoz de Vox ha señalado que “estaremos muy pendientes del nuevo contrato de limpieza y jardinería pendiente de aprobarse este año, al objeto de la mejora de estos servicios en toda la ciudad y de la adquisición de nueva maquinaria, ya que estas demandas constituyen peticiones constantes por parte de los onubenses”.