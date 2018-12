La visión de la capital, desde el prisma de la oposición

"Un año perdido que resume su legislatura"

Para el PP, el alcalde y su equipo de Gobierno cierran el año con un "suspenso" al demostrar día tras día su "incapacidad" para resolver los problemas de Huelva y responder a las justas demandas de los onubenses. Así lo señaló la portavoz del grupo popular, Pilar Miranda, quien señaló que el PSOE no tiene modelo de ciudad porque en 2015 nunca pensó que ganaría las elecciones.

La concejala comenzó su intervención recriminando a Gabriel Cruz que se celebrase el Pleno de Debate sobre el estado de la Ciudad "obligado por los grupos de la oposición", lo que, a su juicio, evidencia que el alcalde no quería examinarse ante los ciudadanos "porque sabe que ha cateado toda la legislatura". Miranda subrayó que este año político se ha caracterizado "por el desgobierno, el caos económico, la apatía, la improvisación y la falta de gestión".

A juicio de la portavoz del PP, el gobierno municipal se dedicó en el Debate sobre el Estado de la Ciudad a ofrecer "desde la soberbia" una "imagen virtual" de Huelva que contrasta con la "imagen real de una ciudad que tiene sus barrios sucios y abandonados, con servicios públicos que no funcionan o donde los onubenses tienen que hacer cola en la calle para realizar un simple trámite en el Registro municipal".

Bajo su punto de vista, sólo hace falta recorrer las calles del centro de la ciudad y observar los locales cerrados y las tiendas abandonadas para darse cuenta de que Huelva necesita de otra gestión, de otro alcalde, de otro gobierno en el Ayuntamiento, de responsables que apoyen al movimiento vecinal y de más recursos materiales y personales en los Servicios Sociales.

Por contra, se mostró "satisfecha" por la "oposición útil, cercana y constructiva" que, según argumentó, desarrolla el grupo del PP para trasladar al Pleno "las necesidades, las inquietudes y la voz de los vecinos a través de mociones que, desgraciadamente, luego incumple sistemáticamente el equipo de Gobierno. Además, se mostró confiada en que el cambio en el Gobierno de la Junta de Andalucía beneficiará a Huelva.

"El trabajo no se hace sólo al final del mandato y para captar votos"

Cs dejó claro al equipo de Gobierno que las cosas se hacen durante toda la legislatura, que son cuatro años, y "no se deja todo para el final con la intención de captar votos". Al respecto, la portavoz del grupo criticó "el autobombo" del equipo de Gobierno con las obras de la Edusi y, en este punto, reprochó la "falta de participación" que, a su juicio, ha habido en los proyectos, destacando, además, que las cifras de estas ayudas europeas y del dinero destinado al Recre son las mismas: 15 millones de euros.

También tuvo palabras la concejala para las obras del Puerto, ya que, según aseguró Martín, al igual que las de la Edusi, son usadas sin ser un logro de la gestión municipal.

Es más, respecto al proyecto de mejora de la avenida Francisco Montenegro señaló que éste ha sido criticado por el Colegio de Arquitectos por hacerse "de forma unilateral, sin consultar y sin participación". "No podemos aplaudir que un motor económico como es el Puerto de Huelva, con tanta proyección, se use de esta forma y se manosee su presupuesto", argumentó.

La formación naranja recordó que está a la espera del reglamento de participación anunciado en 2016, así como del Plan de Accesibilidad, al tiempo que cuestionó la puesta en marcha del Plan de Cultura y criticó que la redacción del Plan de Movilidad se encargue a Emtusa y se pague con fondos de la empresa municipal.

La "falta de transparencia", la necesidad de que se ponga en marcha un plan de mejora para las barriadas de la ciudad o el "cambio en el tono" de las reclamaciones de las infraestructuras al Gobierno central según qué partido gobierne también fueron abordados por la portavoz, quien reprochó al alcalde su política de "muchas palabras y pocos hechos".

"Vemos con mucha preocupación la situación de parálisis de la ciudad"

IU puso de manifiesto las múltiples carencias que, a su juicio, hay en la capital, como la falta de oportunidades para los jóvenes, una gran tasa de paro, unos presupuestos que "no tienen perspectiva de género" o la ausencia de reglamento de participación ciudadana.

Según explicó la portavoz del grupo, Mónica Rossi, desde Izquierda Unida se vive "con mucha preocupación" la situación de parálisis en cuestiones como el desarrollo local de la economía, "tan necesaria para crear empleo digno"; y tampoco se ha terminado de aprobar el reglamento de participación ciudadana en una ciudad que mantiene "una gran cantidad de parados y especialmente paradas".

Según la edil, en Huelva se ve cómo los jóvenes se marchan a la emigración exterior o interior ante la falta de empleo y de oportunidades que les ofrece su ciudad y también se percibe el “deterioro de los servicios públicos” municipales, debido a la falta de personal.

La portavoz de IU recordó durante su discurso la situación de vulnerabilidad de un tercio de la población onubense o la gestión "oscura" sobre el Recreativo de Huelva "al que ya se le ha inyectado 14 millones de euros sin aportar apenas información a la ciudadanía sobre las cuentas del club", así como la negativa a declarar suelos contaminados las balsas de fosfoyesos.

IU insistió en la necesidad de que se cumpla el Plan Estratégico de la ciudad impulsado por su formación, así como de que se cumpla también con los preceptos de la Ley de Memoria Democrática, de modo que las calles dejen de tener nombres franquistas. Por último, Mónica Rossi indicó que se han visto "muy pocos avances en los barrios" y criticó a Gabriel Cruz por las "múltiples mociones incumplidas" que, pese a haberse aprobado, continúan "guardadas en un cajón". Iniciativas a las que se refirió como "las mociones del quedo bien".

"La ciudad necesita un cambio de modelo económico y estructural"

Mesa de la Ría abogó por transformar la ciudad desde un cambio de modelo económico y estructural, toda vez que el desempleo "no se elimina a base de planes de empleo municipales, sino a base de atraer a Huelva inversiones e industrias que no sean excluyentes".

Así lo señaló, una vez más, Rafael Gavilán, quien insistió en que junto a la industria química pesada "no puede crecer otro tipo de economía que sea compatible con ésta, pues es un modelo que degrada el entorno, ambiental y paisajísticamente, que afecta a la salud y calidad de vida de quienes residan a su alrededor, y que por tanto nos condena a un monocultivo basado en la industria pesada".

Por ello, desde Mesa de la Ría reiteró que Huelva necesita una transformación valiente, un cambio de modelo económico, y "no es hacia allí donde precisamente nos dirigimos teniendo en cuenta las últimas decisiones tomadas por la Autoridad Portuaria".

El concejal señaló que ese modelo de ciudad, denominado "Otra Huelva es Posible", pasaría por el cumplimiento de muchas de las mociones planteadas ante el Pleno por su formación, empezando por la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, y el del área metropolitana, el Potauh, competencia de una Junta de Andalucía "que ustedes, por la dejadez hacia Huelva mostrada desde el Gobierno regional durante los casi 40 años de mandato de su partido, han sido derrotados en las pasadas elecciones autonómicas con casi 6000 votos menos".

Mesa de la Ría propuso así un modelo en el que la ciudad recupere para su uso y disfrute los terrenos de la Punta del Sebo, que pasarían "de ser un lugar sucio y contaminado", al motor del desarrollo económico, social y urbano de esta ciudad durante las próximas décadas.

"Ustedes no tienen interés en entenderse con el resto de grupos"

Participa criticó el escaso interés que, en su opinión, tienen los socialistas de entenderse con el resto de grupos políticos. Es más, aseguró que la participación cada vez se ve más mermada con un equipo de Gobierno que trabaja solo y "de espaldas" al resto.

El análisis de la Huelva de hoy que hizo Jesús Amador pasa por el trato que se le da a la ciudadanía y que es propio "tiempos pasados", si bien Huelva "quiere cambiar de verdad".

Para el portavoz de Participa es vital generar tejido empresarial a pequeña escala, que se ponga en valor la Huelva milenaria, remunicipalizar servicios y estar al lado de los ciudadanos que tienen más necesidades en lugar de con los poderosos.

Al respecto, criticó la concesión de bonificación en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a Ence Energía por 418.117 euros, el dinero destinado al Recreativo o que no se apliquen tasas a las eléctricas por el uso del suelo.

Tras incidir en la importancia de que se recupere el yacimiento de la Isla Saltés, el edil se centró en las necesidades reales que, en su opinión, tienen los onubenses. Así, mencionó las consecuencias de esta segunda burbuja inmobiliaria y habló del 30% de la población que está en el umbral de la pobreza.

En resumen, Participa reconoció que se han hecho algunas cosas, pero desde diferentes metodologías que no comparte. Lo que dejó claro el portavoz es que no le interesan "la pelea de unas siglas por encima de otras", sino el trabajo conjunto por mejorar la ciudad, y recurrió al poema de Galeano, Miedo global, para mostrar su visión de la sociedad: Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo/ Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo/ Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida...".

A la espera del "despegue" definitivo

El concejal no adscrito Ruperto Gallardo valoró que, aunque han mejorado muchas cosas, "seguimos sin despegar". Y es que, entre otros males, Huelva sufre, en su opinión, la política supramunicipal que lastra sus retos, entre los que mencionó el empleo, la dinamización del centro histórico y del comercio de proximidad, la definitiva unión de la ría y la ciudad o la restauración de las balsas de fosfoyeso.

Según aseguró, este último año de mandato se espera la materialización de los proyectos de la Edusi, la tranquilidad en el Recre y su venta con garantías, para lo que el jueves "se dio un paso tan importante como difícil".

Gallardo afirmó creer en la política entendida como la herramienta para hacer más felices la vida de los onubenses y, entre las ilusiones a las que no hay que renunciar se refirió a la promoción del crecimiento económico, a la lucha contra el desempleo, a que la cultura sea cercana, inclusiva y accesible o a que el deporte llegue a cada rincón de la ciudad.

Por su parte, Enrique Figueroa confió en que en el futuro la ciudad "siga mejorando", pues el mayor problema que tenía el Ayuntamiento, que era el "tremendo endeudamiento", ha mejorado en gran parte, por lo que en los próximos años se podrán hacer muchas más cosas con menos dificultades.

Además de destacar el buen funcionamiento de empresas municipales, como Aguas de Huelva, Emtusa y Elicodemsa, a las que ha pertenecido o pertenece como consejero, el edil no adscrito recordó algunas de las iniciativas que ha llevado al Pleno, algunas de ellas no ejecutadas aun siendo aprobadas.

Entre ellas, se refirió a la creación de un equipo de apoyo para la revisión del PGOU (se aprobó la partida y no se ha licitado), a las mejoras para la barriada Nuevo Parque, que siguen sin ejecutarse; a la puesta en valor edificio Estela Maris que, aunque es de la Junta de Andalucía, no se ha puesto en servicio; a la construcción del Parque de Tormentas en la Zona del Ensanche (no se han puesto en marcha las medidas necesarias para su ejecución) o los aparcamientos también en esta zona, en parcelas dotacionales.