Visa y Caja Rural del Sur se preparan para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio

Visa, en colaboración con Caja Rural del Sur, lanza la campaña Remamos Juntos, una acción que, gracias a Visa, permite a los clientes de la entidad financiera conocer a través de la web www.remamosjuntos.cajarural.com cómo dos de las estrellas del Equipo Olímpico y Paralímpico Español han vivido la preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020.

Para la acción se ha contado con la colaboración de dos de los más destacados deportistas olímpicos y paralímpicos españoles como Teresa Perales, con un palmarés de 26 medallas olímpicas y recientemente nombrada Premio Princesa de Asturias del Deporte y Saúl Craviotto, con 4 medallas olímpicas y abanderado de España para estos Juegos. Ambos deportistas son embajadores del Team Visa en España, programa creado por Visa en el año 2000 con el objetivo de proporcionar a los atletas las herramientas, los recursos y el apoyo necesario para alcanzar sus metas, tanto dentro como fuera de la competición.

Ambos deportistas cuentan cómo han afrontado esta pandemia y cómo el trabajo en equipo, el espíritu de superación y la resiliencia son los valores que tanto en el deporte como en la vida les han ayudado a prepararse para ganar de nuevo.

En este sentido el piragüista Saúl Craviotto afirma: “Lo máximo a lo que puede aspirar un deportista es a competir en unos Juegos Olímpicos, lo siguiente es conseguir una medalla, y ya ser abanderado de tu país es el mayor de los sueños, la cima del olimpismo. Pero también es verdad que estos Juegos, después del duro periodo de pandemia que hemos vivido van a ser diferentes, al no poder contar con el calor de nuestro público… y eso lo vamos a notar… Por ese motivo, me encanta esta iniciativa de Visa de la mano de Caja Rural, en la que, aunque no podamos ver a nuestros seguidores, podremos notar de una forma especial su apoyo y remar junto a ellos a por la medalla y seguir cumpliendo nuestros sueños”.

Por su parte, la nadadora paralímpica Teresa Perales subraya: “Nos enfrentamos a una de las citas más especiales de los últimos tiempos, ya que estos Juegos representarán el triunfo de la humanidad sobre la pandemia que nos ha tocado vivir. Pero también es verdad que serán unos Juegos algo “descafeinados” ya que nos faltará uno de los impulsos más grandes que tenemos los deportistas y las personas en general: el calor de la gente. Es una pena que no podamos compartir un momento tan especial con nuestra gente, pero también es verdad que proyectos como este de Visa junto con Caja Rural harán que podamos sentir mucho más cerca ese impulso, así que gracias de antemano a todos por compartir sus mensajes de apoyo que tanta falta nos harán en Tokyo 2020”.

A través de la web remamosjuntos.cajarural.com, hemos abierto un espacio de la mano de Visa en el que los clientes puedan trasladar mensajes de ánimo a los deportistas españoles, tanto olímpicos como paralímpicos, que van a competir en Tokio 2020.

Adicionalmente, los clientes con tarjetas Visa de Caja Rural podrán participar desde el 1 de julio y hasta el 5 de septiembre (fecha cierre de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020) y ganar, gracias a Visa, una de las Cajas Conmemorativas Tokio 2020 con exclusivos regalos de esta edición tan esperada que sorteamos cada día. Las tarjetas de empresa y tarjetas regalo quedan excluidas de esta promoción.

Caja Rural del Sur como entidad financiera es una cooperativa de crédito que provee de productos y servicios financieros a la sociedad y contribuye al desarrollo sostenible de su territorio. Caja Rural del Sur cuenta con 871.000 clientes (cooperativas, empresas y familias), y 141.358 socios. Está presente en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga y Almería. Además tiene una oficina internacional de representación en Faro ( Portugal).

Acerca de Visa Inc.

Visa Inc (NYSE:V) es la compañía líder mundial en pagos digitales. Su misión es conectar el mundo a través de la red de pagos más innovadora, fiable y segura, permitiendo a los individuos, empresas y economías prosperar. La red de procesamiento global, VisaNet, permite realizar pagos de forma segura y fiable a través de todo el mundo, y es capaz de gestionar más de 65.000 mensajes de transacciones por segundo.

El foco continuo de la compañía en la innovación es un catalizador para el rápido crecimiento del comercio conectado en cualquier dispositivo, y el motor detrás del sueño de un futuro sin efectivo para todos, en cualquier lugar. A medida que el mundo evoluciona de lo analógico a lo digital, Visa está adaptando su marca, productos, equipo, red y escala para redefinir el futuro del comercio. Para más información, visitasr www.visa.es, @Visa_ES y, el blog Visa Vision.