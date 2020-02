Verónica Cabeza apela en su pregón a la viveza del Carnaval de Nerva

Don Carnal ha vuelto a abrir el Carnaval de Nerva con un primer acto original conducido de forma magistral por José Gregorio y Javier Domínguez en el que no ha faltado su particular performance y han brillado con luz propia los primeros personajes en salir a escena: el grupo infantil de hip hop encargado de pedir la venia al alcalde, José Antonio Ayala, al que no le faltó su gorra, gafas y medallón; la nueva reina de las carnestolendas mineras, Lucía Ortega, y sus damas de honor, Lucía Fernández y María Martín, a la que cedió la corona la reina saliente Noelia Taboada; la autora del cartel anunciador, Eva Terrero; y la pregonera Verónica Cabeza.

El pregón de Cabeza, al que precedió una divertida parodia realizada por su alter ego, ‘Chol’, en el papel de “fregonera”, estuvo a la altura de los mejores. Su particular anuncio de las carnestolendas mineras ha estado repleto de guiños a sus compañeras de andadura carnavalera y grupos por los que ha pasado, así como por una justa y necesaria reivindicación hacia la figura femenina del Carnaval de Nerva, ampliamente superada por los hombres en unos festejos donde las agrupaciones están mayoritariamente compuestas por chicas o grupos mixtos.

Para esta carnavalera nervense, psicóloga de profesión, a la que no ha hecho falta ser poeta, ni historiadora, ni periodista, ni tan siquiera un ilustre personaje de Nerva para pregonar en su tierra una fiesta que vive de forma intensa desde que era tan solo una niña, “el Carnaval es una oportunidad, es unión, es una fuente de cosas positivas... Es necesario en los pueblos, en la sociedad… El Carnaval es vida”. En definitiva, una bendita locura a la que ayudaron a poner el broche de oro muchas de las compañeras con las que compartió escenario durante tantos años de actuaciones.

La guinda a este primer acto de las carnestolendas nervenses lo ha puesto la chirigota Nos vamos de vacas, segundo premio del Carnaval Colombino, en la que participan varios riotinteños.

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Nerva, José Antonio Santos ha animado a los nervenses a participar de forma activa de sus carnavales y contribuir de esta forma al mantenimiento de uno de los festejos más arraigados en la localidad minera desde que se recuperaran a finales de la década de los ochenta del siglo pasado tras décadas del silencio impuesto por la censura de la dictadura franquista.

Las actuaciones de las agrupaciones se llevarán a cabo a partir de las 18:00 del viernes 28 y sábado 29 de febrero. Cuatro serán los grupos en salir a escena para deleite de un público ávido de Carnaval: el cuarteto Nada de nada, la comparsa Mi destino y las chirigotas Comando Mocho y Juego de tronos. Tras las actuaciones tendrán lugar los tradicionales bailes de disfraces.

El desfile de Carnaval cerrará el telón de las carnestolendas mineras el domingo 1 de marzo con el entierro del chorizo y la entrega de premios a los mejores disfraces a las puertas del Ayuntamiento de Nerva.