La Universidad de Huelva afronta mejoras digitales y de infraestructuras en un escenario de contención

“Ahora sabemos que al llegar la pandemia en la Universidad no estábamos tan mal preparados y cuando acabe, también estaremos bien preparados para el futuro”. Con este mensaje esperanzador la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, encara 2021. Eso sí, “en un escenario de contención presupuestaria”. Los proyectos para el nuevo años se constituyen en tres grandes ejes, mejoras laborales para el personal de la institución, el necesario proceso de profundización digital y avanzar en las infraestructuras.

La rectora afronta su cuarto año de mandato con el claro objetivo de paliar “una de las grandes lagunas” que dejó la crisis económica, la precariedad del profesorado, y por ello coloca el principal foco en una política de “promoción, estabilización y mejora de contratos” a los docentes. Además de prestar una “atención especial a los investigadores” para propiciar su permanencia en Huelva, Peña apunta también un aporte financiero al personal administrativo (PAS) a través de una subida de categoría en la pirámide laboral porque “es de justicia” y una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

La Onubense plantea también para el nuevo año “una apuesta fuerte por la investigación” para “captar talento”. Con el objetivo de situarse en los rankings internacionales, la UHU emprenderá una estrategia a futuro en cuyo diseño ha contado con el análisis de una consultoría externa que le ha orientado hacia dos caminos con posibilidades. El primero se asienta sobre la base ya existente de “grupos potentes” de investigación en sostenibilidad ambiental y biodiversidad.

Además, la Onubense ve potencial en el mundo del turismo, un área en la que cuenta con menos profesores pero con margen para su desarrollo. Será por tanto 2021 el año en el que poner las primeras piedras de un proceso “con el rumbo marcado”, sostiene la rectora, con la confianza en que dé frutos “en un tiempo razonable”, el necesario para desarrollar las investigaciones y su posterior publicación.

La profundización digital es otro de los grandes retos porque “hay que estar a la altura”, admite María Antonia Peña, en todo lo relativo a la obligada docencia on line, entre otras necesidades relacionadas con la tecnología. La importancia de este apartado es capital por cuanto afecta a todos los ámbitos y a todos los agentes de la comunidad universitaria, “es transversal”.

La rectora espera que en los primeros meses del año funcione ya la nueva web de la UHU, al menos en sus elementos principales. Es un proyecto que ha sufrido retrasos a causa del coronavirus y en el que llevan dos años trabajando. “Cambia totalmente el concepto, será moderna, atractiva y funcional, a la altura de las universidades europeas”, apunta Peña. Este salto de calidad permitirá facilitar el acceso a los trámites y que la demanda del usuario tenga un seguimiento que dé garantías de que las peticiones se satisfacen con fiabilidad.

En el apartado de infraestructuras, la hoja de ruta viene marcada por “el mantenimiento, la seguridad y el confort de los edificios” de la Universidad. Los objetivos concretos para 2021 pasan por la finalización del edificio del Centro de Proceso de Datos (CPD) del Campus del Carmen y el comienzo de la rehabilitación del pabellón 8, el último de los antiguos cuarteles. Para la rectora, otra meta de 2021 es la nueva residencia de estudiantes y espera que el próximo sea el año en el que “al menos se coloque la primera piedra” con la que arranque su construcción. El plan de viabilidad ya está y pronto debe salir a concurso. Sabedora de que “la Administración Pública es lenta”, la ilusión es grande en que la obra pueda dar comienzo.

Como universidad que ofrece una titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, otro de los puntos de la ruta marcada es la mejora y la diversificación de las instalaciones deportivas. El bulevar central del campus del Carmen también habilitará un espacio para la práctica deportiva. Esta dotación se realizará con ayuda de patrocinios externos y estará a disposición también de “todos los ciudadanos de Huelva que deseen disfrutar de este aprovechamiento”.

La rectora de la UHU espera que 2021 sea el año en el que “poder abrir un centro propio de emprendimiento” en el que los estudiantes puedan recibir orientación para la constitución de su propia empresa. Peña considera que la Onubense debe ofrecer también un servicio de empleabilidad, “una formación complementaria para que el alumno sepa moverse en el difícil mundo del empleo”. La Onubense no cuenta con la Casa del Estudiante porque no se contempló en el plan de inversiones de la Junta y a falta de un espacio independiente, la UHU trabaja para ofrecer al alumnado “espacios bien dotados y confortables, que no sean edificios hostiles sino lugares en los que estudiar, leer...”.No faltan proyectos en la agenda, ahora toca hacerlos realidad.