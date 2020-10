La rectora de la Universidad de Huelva pide una financiación acorde a la calidad investigadora

El curso académico 2020/2021 en la Universidad de Huelva quedó ayer oficialmente inaugurado. En un Aula Magna del pabellón Jacobo del Barco del campus del Carmen adaptado a las medidas sanitarias que obligan los tiempos del coronavirus, la rectora de la Onubense, María Antonia Peña, pronunció el último discurso del acto solemne de apertura con una petición clara: una financiación “justa y equitativa” para la Onubense. En este sentido, Peña resaltó la labor de la UHU en investigación por lo que, sostuvo, “es la calidad y excelencia de esos resultados lo que nos legitima para pedir una financiación justa y equitativa”.

María Antonia Peña recordó “la inversión económica extraordinaria” de casi un millón de euros por la Covid-19 el curso pasado, que “ha quebrado la estructura financiera en un contexto de incertidumbre”. Un curso, señaló, en el que “la UHU ha respondido con versatilidad, fortaleza, destreza e imaginación” y concluyó que “no todo ha sido perfecto, pero sí lo mejor que podía ser”.

Ante la presencia del consejero de Universidades de la Junta, Rogelio Velasco, entre otras autoridades como el presidente del Consejo Económico y Social de la institución, José Luis García-Palacios, la delegada del Gobierno de la Junta, Bella Verano y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, Peña aseguró que la UHU “tiene la suerte del pobre, por no tener, no tiene ni para que le quiten”, en relación a las quejas, con distinto grado de dureza, que ha recibido el consejero en anteriores aperturas del curso en otras universidades andaluzas, sobre todo en la de Sevilla, por la retirada de los remanentes no afectados por el gasto estructural.

"La UHU tiene la suerte del pobre. Por no tener, no tiene ni para que le quiten”

La rectora reclamó que “se extienda el axioma de que nadie se quede atrás” para que se aplique a la universidad igual que a “las personas y a las empresas que peor lo pasan” ya que, reivindicó, “no somos gasto, sino inversión”. En unas palabras dirigidas “a la sociedad y a sus representantes políticos” defendió que incluso antes de que llegue una financiación suficiente, desde la Onubense responden “con eficiencia”.

La rectora agradeció a Velasco su “compromiso personal” para que una parte proporcional de los fondos nacionales del Covid lleguen a las universidades andaluzas en su tramo educativo “tomando como criterio objetivo el número de estudiantes”. En su intervención, el consejero andaluz informó de que la UHU recibiría cerca de tres del total de 61 millones que irán a parar a los centros públicos de enseñanza superior andaluces. A la Onubense llegarán otros 1,5 millones de euros para infraestructuras y equipamientos.

Peña resaltó también la necesidad “de modernizar” el mapa de titulaciones para adaptarlo a la sociedad “sin olvidar”, prosiguió, que el papel de la universidad es también el de “depósito de cultura y de conocimientos intemporales”. “Hacemos todo lo que podemos y más”, afirmó la rectora, para acometer los grandes retos que debe afrontar la institución porque “la ruta está definida” y para acometerla reclamó “apoyo financiero, respaldo normativo y sustento administrativo”.

Reivindicación de “la fortaleza y destreza” de la institución para afrontar la crisis

La rectora aludió la necesidad de eliminar la precariedad laboral del profesorado de la Onubense. También calificó de “prioritaria” la excelencia de los procedimientos institucionales y señaló la importancia de personal técnico y administrativo de apoyo, “siempre escaso”. La rectora se detuvo especialmente en el proceso de digitalización, “un requisito básico”, sobre el que destacó el avance experimentado en los últimos años aunque “somos conscientes de lo mucho que aún nos queda por implementar”.

En este sentido, citó la adaptación a la administración electrónica, el registro electrónico como registro principal, la digitalización de las bolsas de trabajo y cómo no, las herramientas para la formación on line.

La pandemia planeó sobre un Aula Magna con aforo limitado, el clásico Gaudeamus Igitur no se interpretó en vivo y tampoco fue posible la investidura que reconoce a los nuevos doctores aunque sí se produjo el colorido desfile de birretes al comienzo y al final de la ceremonia.

La secretaria general de la UHU, Manuela Mora, abrió el acto con su presentación de la Memoria del curso pasado y Pedro Partal, catedrático de Ingeniería Química de la Onubense pronunció la lección inaugural La Ingeniería del Producto Químico. Un paradigma de la Ingeniería Química, con motivo de 25 aniversario de la titulación.