La Universidad de Huelva crea un 'Talent Lab' sobre economía circular con una decena de estudiantes

El Aula de Grados de la Facultad de Ciencias Experimentales ha sido el lugar elegido para la constitución del Talent Lab on Responsible and efficient consumption of natural resources and circular economy (Consumo Responsable y Eficiente de los Recursos Naturales y Economía Circular) de la Universidad de Huelva.

Se trata de una ambiciosa iniciativa enmarcada en el proyecto Building Ecosystem Integration Labs at HEI to foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials (HEI4S3-RM), y que cuenta con la colaboración del proyecto europeo Sustainable Horizons. La jornada de constitución del Talent Lab de la Onubense contó con Reyes Sánchez Herrera, directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), y con Miguel Carvajal Zaera, responsable de Dirección de Proyectos de Investigación, como coordinadores en la UHU del proyecto HEI4S3-RM.

Tras la inauguración del acto, estudiantes de la Universidad de Huelva presentaron sus respectivos TFG (Trabajos de Fin de Grado) y TFM (Trabajos de Final de Máster) sobre materias relacionadas con los objetivos del proyecto europeo, que a su vez se enmarca en la iniciativa EIT Raw Materials (sostenibilidad, minería y materias primas críticas, innovación, cambio climático, reciclaje-economía circular), y de este Talent Lab.

La jornada contó con dos bloques. El primero de ellos sirvió para dar a conocer nueve trabajos de estudiantes, además de una presentación del proyecto European Universities Designing the Horizons of Sustainibility, que se enmarca en la iniciativa comunitaria Sustainable Horizons, en la que participa la Onubense.

Los trabajos expuestos (procedentes sobre todo de la Facultad de Ciencias Experimentales y la ETSI, así como de centros y grupos de investigación de la Onubense) fueron los siguientes: Modelización hidrogeoquímica de una red fluvial afectada por drenaje ácido de mina (cuenca del río Odiel): situación actual y repercusión de posibles actuaciones de remediación (del estudiante Jonatan Romero); Diseño e implementación de una plataforma de cargas gestionables para el ensayo de su control (Gabriel Gómez); RPAS de ala fija impulsado por hidrógeno (Cirilo Delgado); Movilidad y contribución contaminantes a los océanos a través de un estuario afectado por drenaje ácido de mina. La Ría de Huelva (Laura Sánchez); Biolubricantes inteligentes con capacidad electro-reológica a partir de aceites vegetales y nanopartículas (Samuel D. Fernández); Implementación de un nuevo controlador para una pila de combustible (Daniel Suárez); Desde el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) hacia un nuevo modelo verde de negocio, integrando la revalorización y reuso de residuos mineros (Martín Valenzuela); y Resultados preliminares de un experimento a escala de laboratorio para dilucidar las principales variables que controlan la geopolimerización de relaves mineros (Antonio Jesús Diosdado).

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir sus conocimientos y de preguntar sobre temáticas vinculadas al Talent Lab a los protagonistas de la mesa redonda. En la misma, moderada por Reyes Sánchez, participaron los ponentes Rafael Romero, como miembro del Consejo Andaluz del Agua y gerente de Aiqbe; José Raúl Tejero, como responsable de Desarrollo de Negocios de Gabitel Ingenieros y en representación de la Cátedra Gabitel sobre el Hidrógeno de la UHU; Alonso Salguero, CEO de GTA Ingeniería y Medio Ambiente; Macarena Gómez, técnico de Medio Ambiente en Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa), así como representante de AMINER; y los profesores de la Onubense Francisco José Vivas y Manuel Jesús Díaz Blanco.

En la mesa redonda, los ponentes destacaron la necesidad de establecer las sinergias necesarias, más que nunca en el contexto actual, en materia de sostenibilidad, y además pusieron de relieve las oportunidades brindan el emprendimiento verde, los avances científico-técnicos que contribuyen a la gestión responsable de recursos, al tratamiento de aguas afectadas por la actividad minera, a la eficiencia energética y a la gestión sostenible de las materias primas, en especial las críticas. Las materias primas críticas –aquí se incluyen las tierras raras ligeras– están identificadas por la Comisión Europea como aquellas que requieren una atención especial, debido a su importancia económico-tecnológica, y también debido al alto riesgo que supondría una interrupción de su suministro para la UE.

Participación internacional

Al proyecto HEI4S3-RM pertenece una decena de instituciones europeas, entre las que se encuentran universidades españolas como la propia Universidad de Huelva, así como la Universidad de Oviedo. Asimismo, figuran como socios: Geological Survey of Slovenia – GeoZS (Eslovenia), Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (Ucrania); Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara (Rumanía); Technical University of Georg Agricola (Alemania); Lapland University of Applied Sciences (Finlandia); la International Hellenic University (Grecia); la Mining and Metallurgy Institute Bor (MMI Bor) de Serbia; y Pheno Horizon (Polonia).

Además, hay una importante presencia empresarial, con socios entre los que se encuentran Sandfire Matsa y Atlantic Copper, compañías referentes en la minería y la industria minerometalúrgica, respectivamente.