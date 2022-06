UPA Huelva alerta de los peligros para la próxima campaña

Muchos empresarios agrícolas de la provincia de Huelva se encuentran con la incertidumbre sobre la viabilidad de la próxima campaña de frutos rojos ante la falta de soluciones que existen actualmente respecto a dos elementos fundamentales de los que dependen sus inversiones: garantizar la suficiente mano de obra para el período de recolección y garantizar una alternativa eficaz respecto a la desinfección de los suelos que actualmente están vigentes para España. Así lo señaló la Unión de Pequeños Agricultores, que con respecto a la mano de obra entiende que se debe celebrar "lo más urgente posible una reunión de la Comisión Central para la Ordenación, Coordinación e Integración Sociolaboral de los Flujos Migratorios (a la cual pertenece UPA) a fin de aclarar la disponibilidad de mano de obra para la próxima campaña".

Teniendo en cuenta los datos positivos que publica la Subdelegación, UPA Huelva quiso destacar la relevancia que el contingente Gecco supone para las cotizaciones a la Seguridad Social y la aportación que supone en la economía de la provincia. Por ello, la organización entiende como "necesario e imprescindible" la ampliación de ese contingente de Marruecos, Ecuador y Honduras hasta cubrir las necesidades de mano de obra que tenga el sector. "Hay que tener en cuenta que ya la presente campaña ha reflejado una preocupante falta de personal que ha condicionado el final de la campaña de la fresa. Los empresarios necesitan garantizar su mano de obra porque en ello va la rentabilidad de sus explotaciones y poder planificar la campaña que comenzará con la preparación de las tierras en el mes de agosto dado que, una vez realizadas las inversiones, si no se garantiza la mano de obra de recolección sería la quiebra total de las empresas".

Durante su participación en el día de ayer en la Comisión Provincial de Seguimiento del Convenio para la Ordenación, Coordinación e Integración Sociolaboral de los Flujos Migratorios en Campaña Agrícola de Temporada, UPA Huelva dejó constancia de la necesidad de garantizar la mano de obra que el empresariado agrícola necesita, de cara a que los agricultores puedan invertir con las garantías de que habrá personal para la recolección. Para ello la organización solicitó que se cuantifiquen las necesidades de los empresarios agrícolas y que se amplíe el contingente Gecco solo y exclusivamente contando con ese criterio. Asimismo, UPA Huelva solicitó información puntual sobre dicha disponibilidad antes de que se realicen las inversiones para poder informar puntualmente a los empresarios de los riesgos que supone acometer las inversiones sin mano de obra garantizada.

Presidida por la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo y con la asistencia del jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración Antonio Alvarado, organizaciones encargadas de la gestión del contingente Gecco -como UPA Huelva- y sindicatos, en la reunión se destacó la función fundamental de esta de "dar respuesta a la necesidad de mano de obra en los meses de máxima producción de la fresa y otros frutos rojos y se destacó el buen desarrollo de la campaña agrícola".

Con respecto al contingente Gecco de Marruecos, llegaron a la provincia 11.103 trabajadoras de Marruecos, de las que ya han regresado 5.653 y se espera que progresivamente terminen su retorno a mitad del mes de julio. En el caso de la experiencia piloto con Ecuador (221 personas) y Honduras (242 personas) se valoró por los asistentes como una experiencia "satisfactoria".

En números aportados por la Subdelegación del Gobierno, con los datos de mayo de 2022 el contingente Gecco habría aportado un total de 784.119 jornadas declaradas a la Seguridad Social sólo en el caso de Marruecos. Las jornadas de Honduras y Ecuador (teniendo en cuenta que es una experiencia piloto), son 37.407 las jornadas declaradas (la mayor parte desde el grueso de llegada en febrero 2022).

Fuera del seno de la Comisión Provincial de Seguimiento del Convenio para la Ordenación, Coordinación e Integración Sociolaboral de los Flujos Migratorios en Campaña Agrícola de Temporada UPA Huelva entiende que es "urgente" también garantizar la viabilidad sanitaria de los cultivos de berries para la próxima campaña. "La imposibilidad actual de equiparar las condiciones sanitarias en los cultivos onubenses a los de otros países europeos productores de berries y la no autorización al uso de los productos fitosanitarios necesarios para la desinfección de suelo que sí se aplican en otros países como Portugal, Italia o Grecia no solo coloca a la provincia de Huelva en una clara desventaja competitiva, sino que pone en peligro la viabilidad sanitaria de la próxima campaña porque actualmente no existen alternativas eficaces para garantizar la desinfección de los suelos". UPA Huelva exige "soluciones útiles antes de que los empresarios tengan que acometer las inversiones".

UPA Huelva quiso recalcar la "inseguridad" que supone para el sector las dos problemáticas planteadas a falta de un mes para comenzar las tareas de inicio de la próxima campaña. Especialmente porque la mayoría de agricultores necesitan "solicitar financiación para poner en marcha sus cultivos y esta incertidumbre pone en peligro la rentabilidad de las explotaciones".

UPA Huelva hace un llamamiento a las administraciones competentes a la "responsabilidad y a que sean parte de las soluciones y no de los problemas. No hay que olvidar que el sector de los frutos rojos mueve aproximadamente 100.000 puestos de trabajo cada campaña y más de 6.000.000 de peonadas. Buena parte de la economía de la provincia de Huelva y las afiliaciones a la Seguridad Social dependen de que la campaña transcurra con normalidad y con garantías".