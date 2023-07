La UHU, protagonista en Noruega con un programa internacional de Erasmus+

La Universidad de Huelva ha sido protagonista en la tercera reunión transnacional del proyecto Erasmus+ ‘Digitalización de programas multilingües en el EEES’ (DIMPE, siglas de Digitalisation of multilingual programs in the EHEA) en la Molde University College (Noruega), iniciativa internacional que lidera el profesor del Departamento de Filología Inglesa (Facultad de Humanidades) Fernando Rubio Alcalá, que es director de Política Lingüística de la Universidad de Huelva.

El encuentro tuvo lugar los días 20 y 21 de junio en la universidad noruega, donde los participantes, pertenecientes a las HEI instituciones de educación superior integrantes del proyecto –University of Warsaw (Polonia), University of Cyprus (Chipre), University College Cork (Irlanda) y Høgskolen i Molde (Noruega), además de la Universidad de Huelva– y de las empresas europeas Inercia Digital y Leanmera, mostraron los avances realizados en aras del desarrollo de las competencias lingüísticas.

Por parte de la Onubense, además de Fernando Rubio, que encabeza el proyecto, participan además los profesores de la UHU Beatriz Peña, Emilio Delgado y María Luz Bort.

Como subraya Fernando Rubio, el principal objetivo que persigue DIMPE es contribuir a la digitalización de los programas bilingües para llevarlos a cabo con una mayor calidad. Para ello, el proyecto contempla una serie de líneas estratégicas, que pasan por proporcionar una aplicación (Multipro web app) destinada a los coordinadores de programas multilingües para el diseño, desarrollo y evaluación de los mismos. Asimismo, con esta iniciativa se busca apoyar a docentes y estudiantes en la mejora de sus competencias interculturales y lingüísticas mediante aprendizaje a través de la realidad aumentada.

En lo que respecta a los estudiantes extranjeros, se persigue su integración a través de acciones que les ayuden a aprender español y conocer nuestra cultura de primera mano, mediante la publicación de un flipbook, que será remitido a los profesores y técnicos responsables de internacionalización. DIME propone un enfoque muy centrado en el estudiante y su integración, puesto que una sociedad europea multilingüe facilitará la cohesión, la inclusión, el entendimiento intercultural.

El encuentro celebrado en la Molde University College sirvió precisamente para mostrar las primeras versiones de Multipro web app y escenarios de realidad aumentada, y además se diseñaron pruebas piloto, que serán llevadas a cabo en septiembre de 2023.

Asimismo, los miembros del proyecto trabajaron en las distintas estrategias de difusión y en la presentación del informe intermedio del proyecto. La próxima reunión transnacional se celebrará en octubre de 2023 en Cork (Irlanda), donde los investigadores podrán analizar los resultados de las pruebas piloto.