“La UHU oferta titulaciones que tienen una gran proyección en el mundo laboral”

En un año que se presenta vertiginoso, entre la incertidumbre por la situación sanitaria y la aparición de nuevos retos en la formación virtual y presencial y en la propia demanda de titulaciones, la Universidad de Huelva se prepara para dar lo mejor de sus profesionales y estudiantes y seguir estando “orgullosos por formar parte de ella”. La UHU apuesta por seguir muy vinculada al entorno productivo de su entorno y por ofrecer una enseñanza centrada en las personas.

-¿Cuáles serán las principales novedades del próximo curso académico en cuanto a titulaciones?

-Aunque el marco de las titulaciones de grado y másteres que oferta la Universidad de Huelva es el mismo que el del pasado curso, hay que destacar que este año se imparte por primera vez en formato semipresencial el Máster de Ingeniería de Montes. Este máster que habilita para la profesión de Ingeniero de Montes, veía limitada su demanda por su carácter de presencialidad al ser solicitado principalmente por profesionales del sector y estudiantes extranjeros. De la misma forma se inicia este curso el Doble título de Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, y Ciencias Ambientales que solo podrá ser cursado en la Universidad de Huelva, y que permitirá a los estudiantes obtener las atribuciones de Ingeniería Técnica Forestal con una formación específica en Ciencias Ambientales, de gran importancia en el momento actual.

-¿Cuáles son los retos que afronta la UHU con respecto a la oferta y demanda de títulos?

-En las circunstancias actuales, donde las universidades con mayor experiencia en la impartición de titulaciones virtuales pueden ser más atractivas, y la incertidumbre sobre el desarrollo del curso en las Universidades presenciales puede ser un inconveniente, el principal reto que debe afrontar la Universidad de Huelva es mostrarse a la sociedad demandante como una universidad capaz de afrontar los retos actuales y de convertir a los futuros estudiantes en profesionales capaces de dar soluciones a los problemas que se plateen en los distintos ámbitos del conocimiento.

-¿Qué grado de empleabilidad existe entre los títulos de la UHU?

-Aunque el grado de empleabilidad puede variar en el tiempo por la mejor inserción en un determinado sector, la empleabilidad de los egresados de titulaciones con salidas profesionales altamente demandadas, en la actualidad, es alta. Así las titulaciones que destacan en este momento por su alta empleabilidad son las ingenierías, especialmente la ingeniería energética, la ingeniería informática y la agrícola, y todas las titulaciones relacionadas con Ciencias de la Salud. Respecto a las primeras es fácil entender que, si queremos atender a los objetivos de desarrollo sostenible dentro de un mundo altamente globalizado, jugarán un papel fundamental en la resolución de problemas los ingenieros de los sectores indicados. En cuanto a las segunda, creo que poco hay que explicar después de la labor ejercida por los profesionales de la salud en los últimos meses vividos. La Universidad de Huelva se caracteriza por ofertar titulaciones que tienen una gran proyección en el mundo laboral, y la demanda en la Universidad siempre depende de los yacimientos nuevos de empleo, que suelen marcar la oferta de la misma.

-¿Qué puede encontrar un estudiante en la UHU que no encuentre en otras universidades?

-Al ser la Universidad de Huelva una universidad pequeña, en comparación con las universidades más próximas, es posible impartir las clases en grupos más reducidos, lo que facilita la interacción con el estudiante redundando esto en la calidad de las enseñanzas. Además, esta característica posibilita una mayor agilidad de adaptación de las enseñanzas a la formación en competencias dentro de formato online. La Universidad de Huelva se caracteriza por ser una universidad cercana, altamente innovadora, con enseñanzas personalizadas centradas en las personas, muy involucrada en el sector productivo del entorno favoreciendo la inserción laboral, y comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible, en definitiva, una universidad de la que poder estar orgulloso por formar parte de ella, ya sea como estudiante, profesorado o personal de administración y servicio.

-¿Cómo prevén que será el curso con respecto a la situación provocada por el Covid-19?

-En la situación actual, y a pesar de la incertidumbre existente, el curso comenzará con un sistema de docencia mixto o multimodal con el máximo de clases presenciales posibles. Es decir, siempre que en cada momento y, con las aulas disponibles, se pueda respetar el aforo definido que será indicado por las autoridades sanitarias, las clases se realizarán en formato presencial. Sólo y cuando no existan aulas disponibles que cumplan los requisitos, o no estén dotadas de los medios necesarios para que pueda impartirse la docencia de forma sincrónica al estudiantado que se encuentre presente en el aula y al que se encuentre en otra ubicación diferente al aula, se impartirá esa clase en formato on line.

La UHU está invirtiendo en recursos digitales y el fortalecimiento de su plataforma virtual

Con este sistema todas las actividades que se realizan en grupos reducidos y que suelen ser las de mayor interacción entre el estudiantado y el profesorado, podrán realizarse de forma presencial, limitándose sólo las actividades online a actividades en grupos grandes. Aunque se comience con el sistema indicado anteriormente, no podemos perder de vista que en un momento determinado haya que volver a una docencia totalmente online, y es por este motivo por lo que se está organizando la docencia en el formato mixto, de tal forma que sea fácilmente transitable a un modelo totalmente online.

La Universidad de Huelva se está preparando para seguir afrontando con éxito la docencia en el formato online, invirtiendo en recursos digitales, como sistemas de videoconferencia, fortalecimiento de la plataforma virtual equipamientos para la retransmisión en directo desde el aula y otros medios que faciliten la docencia virtual. No obstante, no podemos olvidar que, si bien los recursos tecnológicos disponibles son de gran ayuda para poder impartir una docencia de calidad, la interacción profesor- estudiante que se imparte en la docencia presencial enriquece enormemente el proceso enseñanza-aprendizaje por lo que ambas deberían seguir conviviendo en un futuro.