La UHU lidera una investigación mundial sobre lubricantes hechos con posos del café y botellas de plástico

El Centro de Investigación en Tecnología de Productos y Procesos Químicos (Pro2TecS) de la Universidad de Huelva vuelve a ser protagonista en una de las revistas científicas de mayor prestigio, Resources, Conservation and Recycling (Recursos, Conservación y Reciclaje) de Elsevier, concretamente a través del artículo Upcycling spent coffee grounds and waste PET bottles into electrospun composite nanofiber mats for oil structuring applications (Reciclaje de posos de café y botellas de PET –plástico de Polietileno Tereftalato– usadas para convertirlos en nanofibras compuestas electrohiladas para aplicaciones de estructuración de aceites).

Esta investigación está encabezada por el catedrático de Ingeniería Química José María Franco, junto a los investigadores José Fernando Rubio-Valle, José Enrique Martín-Alonso, Concepción Valencia y María del Carmen Sánchez –pertenecientes al grupo Ingeniería de Fluidos Complejos (TEP-185)–, quienes también firman el artículo.

En el mismo, se destaca que los posos de café agotados (spent coffee grounds) y las botellas de PET usadas son los principales materiales de desecho de la industria alimentaria, de ahí esta apuesta basada en la economía circular, uno de los campos en el que está especializado el centro Pro2TecS, y en el marco también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Como se explica en el artículo, ambos materiales de desecho pueden ser procesados mediante la técnica de electrohilado para obtener nanofibras que tienen la capacidad de estructurar aceites, lo que permitiría su aplicación en diversas aplicaciones industriales, por ejemplo, en lubricantes semi-sólidos como las grasas lubricantes.

De este modo, los oleogeles resultantes pueden usarse como alternativas ecológicas a los lubricantes tradicionales, mostrando que determinados materiales de desecho pueden reinsertarse en algunos ciclos de producción para desarrollar nuevos productos de mayor valor añadido, en consonancia con los objetivos de la economía circular.