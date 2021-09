La UHU celebra su primer curso intensivo de español para principiantes 'Welcome to Huelva! '

La Universidad de Huelva ha celebrado su primer curso intensivo de español para principiantes, denominado Welcome to Huelva!, del que se han beneficiado un total de ocho estudiantes provenientes de programas de movilidad internacional que desarrollan estudios en la Onubense durante este curso 2021/2022 y carecían de conocimientos mínimos sobre la lengua española.

El curso, que se ha desarrollado desde el 30 de agosto hasta el 24 de septiembre, ha contado con 60 horas de clases de español que “les permiten manejarse por Huelva con mucha más facilidad”, tal y como ha destacado la directora del Servicio de Lenguas Modernas de la UHU, Beatriz Domínguez.

Se trata de una “muy buena iniciativa”, pues “cada vez vienen más estudiantes internacionales sin conocimiento de español”, ha proseguido la directora de este Servicio, para quien, con este curso, además, “cumplimos con la demanda de algunas de nuestras universidades socias”.

El alumnado del curso ha contado además con una beca de matrícula financiada por el Banco Santander, lo que ha permitido que no tenga ningún coste para los estudiantes, ha explicado la propia Domínguez, tras lo que ha informado de que esta primera edición del Welcome to Huelva! se completa con el curso avanzado Summer School Huelva, que ya lleva dos ediciones y se ofrece a alumnos que ya tienen conocimientos previos de español.

La profesora del curso ha sido Ana Rengel Casimiro, a quien le ha “encantado” la experiencia, y no solo porque tiene “mucha vocación”, sino también porque los alumnos y alumnas “han sido buenos estudiantes” y han estado “muy implicados”. “Quieren aprender a relacionarse y todos han puesto muchísima voluntad”, ha remarcado.

Ana Rengel también está muy satisfecha con el resultado del curso. “Les hemos dado muchas herramientas para desenvolverse por la ciudad”, ha destacado la profesora, tras lo que ha subrayado que todos “están muy contentos y creen que han aprendido mucho”, pues ahora “se sienten más seguros a la hora de desenvolverse en su actividad, ha añadido.

De los ocho estudiantes que han participado en el curso, cuatro son de Taiwán, dos de Alemania, una de Polonia y una de la República Checa. “Estamos muy contentos y hemos aprendido mucho”, aseguran, tras lo que confiesan que “nos gusta mucho Huelva, sobre todo el clima”.