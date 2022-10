Un investigador de la Universidad de Huelva gana el ‘Few-Body Systems Award for Young Researchers’

El investigador postdoc de la Universidad de Huelva, Khépani Raya Montaño, ha sido seleccionado como uno de los ganadores del prestigioso Few-body Systems Award for Young Researchers, en la categoría Teórica, premio en el que han valorado su contribución a problemas actuales de la Física Teórica, específicamente al modelo estándar de la Física de partículas.

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Huelva y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) felicitan al joven investigador mexicano, joven físico de renombre e impacto internacional, que actualmente cursa un postdoc en la Onubense, en el seno del Centro de Estudios Avanzados en Física, Matemáticas y Computación (Facultad de Ciencias Experimentales).

La investigación de Khépani Raya se centra en la resolución de problemas en el ámbito de la cromodinámica cuántica (QCD) y física de hadrones a partir de las ecuaciones de Dyson-Schwinger (DSEs), mostrando un especial interés en factores de forma electromagnéticos y funciones estructurales de piones, kaones y nucleones. “Mi cometido –señala el investigador– es estudiar las cosas más pequeñas que forman la materia, las denominadas interacciones nucleares fuertes que se encuentran detrás de la generación de la masa de la materia visible, la que vemos en nuestro día a a día”. En este campo específico, el Khépani Raya apunta que su investigación se ha focalizado sobre los llamados Bosones de Goldstone.

El galardón Few-body Systems –que otorga cada tres años la revista del mismo nombre, editada por la casa editorial Springer, referente en el ámbito científico– le ha sido otorgado por sus importantes “contribuciones al entendimiento de la estructura de los mesones pseudoescalares y su rol en revelar los mecanismos que subyacen a la generación de la masa de los hadrones en el Modelo Estándar”, tal como reza la resolución de la revista.

El investigador recibirá el premio, que patrocina Springer, en el marco de la 25ª European Conference on Few-Body Problems in Physics, que se celebrará en Mainz (Alemania) del 30 de julio al 4 de agosto de 2023. Khépani Raya no oculta su emoción tras conocer que se le otorgó el premio. “La revista premia a jóvenes investigadores de las áreas de Física y Química ‘de pocos cuerpos’, y por jóvenes se refieren a que hayan pasado menos de siete años desde que terminaran sus estudios de doctorado; en mi caso, han pasado poco menos de cinco”, afirma el investigador de la UHU.

Para aspirar al Few-body Systems Award for Young Researchers, “dos colegas tuyos deben tomar la iniciativa y contactar con el comité, y por otro lado otros dos colegas deben respaldar la postulación”. Por ello, Khépani Raya expresa su agradecimiento a quienes han hecho posible, primero, su postulación al reconocimiento y, segundo, al propio comité, y confiesa: “Desde antes de conocer que me lo iban a conceder, estaba emocionado por el hecho de que mis colegas me hubieran postulado: para mí eso ya fue un premio”.

Khépani Raya Montaño se graduó en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Michoacán, México). Su impacto científico fue extraordinario tras finalizar sus estudios de doctorado, con más de una treintena de artículos publicados en revistas internacionales y arbitradas y más de 1.500 citas. Asimismo, su especialización le ha llevado a participar en medio centenar de eventos científicos en Asia, EE.UU., Europa y México. Actualmente, Khépani Raya disfruta de una estancia postdoctoral en la Universidad de Huelva, tras hacer lo propio en China y México y en otra universidad española, la de Granada.