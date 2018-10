UGT reclama un cambio en la estrategia económica ante la precaridad

Con motivo de la conmemoración de la Jornada mundial por el trabajo decente, que se celebra mañana bajo el lema Cambiar las reglas, UGT denunció ayer "la baja calidad y la precariedad" que hay desde el inicio de la crisis económica. Según la organización sindical, tanto el conjunto de la economía andaluza como la onubense en particular son un claro ejemplo de esos territorios en los que, en mayor medida, se han dejado notar los efectos de este "cataclismo financiero".

En opinión del secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, en este contexto de precariedad existen dos colectivos muy castigados: la mujer y los jóvenes, con unos porcentajes de desempleo y de brecha salarial "inadmisibles" en el siglo XXI.

En la día de mañana se conmemora la Jornada mundial por el trabajo decente

Así, recordó que el salario medio de la mujer se sitúa un 30% por debajo del salario medio de los hombres, y la mayoría de los jóvenes menores de 25 años tienen un salario medio que no alcanza el SMI. El dirigente sindical destacó también otro dato preocupante: el porcentaje de desempleo en nuestro país, donde existen en la actualidad más de 3.200.000 desempleados y donde la cobertura por desempleo ya no llega a cubrir ni el 60% del total de desempleados, es decir, más del 40% no recibe prestación alguna.

Estos datos, según subrayó, influirán negativamente en la calidad de las pensiones y de los pensionistas, toda vez que "en los próximos 15 años las pensiones pueden sufrir la pérdida de un 30%".

Ante ello, la organización sindical reclamó ayer, una vez más, un cambio de estrategia económica, basado en el aumento de la creación de empleo de calidad, el incremento de los salarios y la implementación de un plan estratégico para la industria que expanda las actividades que más valor añadido generan.