UGT Huelva considera que la incorporación del profesorado a los centros debe ser voluntaria

FeSP UGT Huelva considera que la incorporación a los centros debe ser voluntaria para los docentes que necesiten recoger material, ver documentación para cerrar el curso, evaluar alumnado dudoso…y siempre y cuando no requiera estar toda la jornada y todo el claustro presente. Todo esto con las garantías sanitarias necesarias "para evitar los contagios".

Por otro lado, el sindicato pide a la Junta de Andalucía que se dote de material a los centros. No debe recaer sobre los equipos directivos la compra de este material, ya que pueden tener dudas sobre la fiabilidad de los mismos y recaería sobre los directores una gran responsabilidad.Se solicita que se dicten instrucciones claras para esta incorporación voluntaria del docente al centro, "que no se quede a juicio del equipo directivo quién o no va al centro".

FeSP UGT siempre se ha mostrado en contra a la apertura de los centros el 18 de mayo, "porque era de prever que iba a traer una serie de consecuencias, tales como, que directores le han pedido a los docentes acudir a los centros en estado de alarma, la apertura innecesaria de centros de adultos para la escolarización cuando no la tienen hasta el mes de junio, el desconocimiento sobre cómo actuar cuando equipos directivos al completo son personal vulnerable".

Subraya que la situación requiere "unas instrucciones claras y como en anteriores ocasiones en todo este periodo no las ha habido". La Consejería de Educación y Deporte "trabaja desde el desconocimiento de lo que es el funcionamiento de una Mesa sectorial".

Apunta que "las organizaciones sindicales somos los que negociamos y defendemos los derechos de los trabajadores de la enseñanza y los que reflejamos en las administraciones su sentir, carencias, necesidades y todo lo que sus trabajadores requieren y la administración como empresa debe aportar y negociar".

El sindicato señala que "se han producido deslealtades por parte de la Consejería en relación con la FP dual y con la intervención del consejero en el parlamento sobre la vuelta en septiembre del alumnado .Antes que en el seno de la Mesa, tal y como se comprometió, esta Consejería ha anunciado en prensa y ha publicado instrucciones. La Consejería ha informado más y mejor a otros colectivos como Asadipre, Adian, Usie… (sin legitimidad para negociar), que a los propios sindicatos de la Mesa Sectoria"l.

Indica que "la administración considera que con las organizaciones sindicales debe dialogar pero no negociar", a lo que UGT se opone en rotundo "y seguirá luchando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras".