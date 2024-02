UGT denuncia que "los hombres ganen un 28,1% más al año que las mujeres de Huelva"

En el marco del Día Internacional de la Brecha Salarial, que se celebra este 23 de febrero, desde UGT Huelva hacen un análisis sobre los datos de la brecha salarial en la provincia onubense. Con las informaciones aportadas por las fuentes tributarias, lamentan que "en nuestra provincia tenemos una brecha del 28,1%, siendo a nivel estatal la brecha de un 19,9% y en Andalucía de un 21%".

El salario medio anual durante el año 2022 fue 16.190 euros, con un aumento de un 5,6% con respecto al año 2021, mientras que en el resto de la comunidad autónoma es de 18.503 euros al año, un 12,51% menos, asegura el sindicato.

En Sevilla, con 19.851 euros y en Málaga con 19.443, está el salario medio anual más alto de toda Andalucía.

La brecha salarial a razón de sexo, dicen, "es bastante importante". Explican que los hombres ganan 5.273 euros de manera anual más que las mujeres, siendo el salario de la mujer onubense de 13.459 euros, mientras que el del hombre está situado en 18.732 euros, un 28,1% por debajo, si hablamos en porcentaje.

Por todo ello, la nueva Secretaria de Políticas Sociales Mujer y Juventud de UGT Huelva, Tania Salas Diaz ha manifestado que “las políticas laborales de igualdad son fundamentales para hacerle frente a la desigualdad salarial entre mujeres y hombres.” “UGT Huelva seguirá reivindicando la igualdad en este 22 de febrero Día Europeo por la Igualdad Salarial.”

"Tenemos claro que una de las causas más importante de la brecha salarial es la falta de conciliación y corresponsabilidad, que hace que las mujeres sean las grandes perjudicadas en material laboral, lo que repercute a su acceso al mercado, su promoción y por tanto a una futura pensión incierta", manifiesta.

Por otro lado, Tania Salas ha puesto en valor que las subidas sucesivas del SMI desde el año 2019 han tenido una influencia directa en el descenso de la brecha salarial. Y por ese mismo motivo la escasa subida del mismo en 2021 que solo se alzó un 1,6 % respecto del año anterior, quince euros al mes, han supuesto la pequeña reducción de la brecha de 0,36 puntos respecto a 2020.

Sin embargo, lamentan que no baste. “Hay que abordar la contratación a tiempo parcial en nuestra provincia”, el trabajo a tiempo parcial sigue discriminando salarialmente a las mujeres. Las razones del trabajo a tiempo parcial son varias, con carácter voluntario: seguir estudiando, cuidar familiares, enfermedad o incapacidad, pero el mayor porcentaje de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres que acceden a este tipo de jornada por no haber podido encontrar trabajo a jornada completa."En especial vamos a seguir defendiendo el derecho a la igualdad y a establecer recursos y mecanismos para que la normativa dirigida a erradicar la brecha salarial de los centros de trabajo sea efectiva y no haya que esperar 150 años para conseguir una igualdad laboral y salarial de las mujeres".

Reivindicaciones de UGT en materia de Igualdad Salarial

• Seguir luchado contra la precariedad laboral de las personas trabajadoras y especialmente de las mujeres, destacando la feminización de la temporalidad y de la contratación a tiempo parcial. • Continuar subiendo el Salario Mínimo Interprofesional, puesto que beneficiará a las personas con los tramos salariales más bajos, entre quienes hay mayoría de mujeres. • Recursos económicos y humanos suficientes y colaboración con las administraciones públicas andaluzas para afrontar esta tarea inmensa de aplicar la normativa vigente en igualdad salarial, que sin duda contribuirá a reducir y eliminar la brecha que sufren las trabajadoras. • A las empresas andaluzas compromiso e implicación en la puesta en marcha, a través de la negociación colectiva, de los registros y auditorias retributivas, así como de la valoración de los puestos de trabajo desde la perspectiva de género, que nos permitirá conocer de manera más precisa dónde se produce la infravaloración del trabajo de las mujeres y combatir las discriminaciones salariales por razón de sexo. • El refuerzo de recursos públicos de conciliación en Andalucía, como la creación de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, de carácter público y gratuito y de calidad. Así como centros día públicos que aseguren los cuidados de las personas dependientes. • Implementar y reforzar un sistema de cuidados de calidad, atendido por personas profesionales y en condiciones dignas que atiendan a las personas en situación de dependencia y discapacidad para evitar el abandono del empleo de las mujeres para dedicarse al cuidado de estas personas. • Retirar ayudas públicas a empresas o entidades que discriminen a mujeres. Incentivando la aplicación de sanciones por la autoridad laboral a empresas que discriminen a mujeres en razón de su sexo, que incurran en discriminaciones salariales por razón de sexo y que no tengan planes de igualdad si tienen la obligación por ley.