UGT se posiciona en contra del Plan de vacaciones puesto en marcha por la Administración Sanitaria

Un plan de vacaciones que minora las sustituciones del personal de estructura del SAS en Huelva; un plan de vacaciones previsto y puesto en marcha con los mismos errores iniciales que en años anteriores: impuesto sin negociación, sin ser oídos siquiera los y las representantes del personal del SAS a quienes solo se les ha informado de lo que han decidido, y sin posibilidad alguna de aportar sugerencias ni propuestas.Plan de vacaciones con información insuficiente en algunos casos obviando por ejemplo porcentaje de personal sustituido por categorías, y confusa o insuficiente en otros como en alguno de los planes funcionales de verano presentados.

Un año más, que como siempre, se impone prácticamente al inicio de la temporada estival en lugar de finalizar su programación en los meses de marzo o abril como hacen otras comunidades autónomas a fin de empezar en esas fechas a cerrar compromisos de contratación o precontratos de trabajo y no quedarse sin personal para contratar en verano en determinadas categorías, con un número de personas en la Bolsa de Contratación muy escaso y como viene ocurriendo desde hace años en esta Andalucía en esta Huelva nuestra.

Otro año más en el que se vuelve a dar otro apretón de tuerca en la dotación de personal para la atención urgente de Huelva capital en horario de 15 a las 20 horas, con una reducción de centros abiertos en la ciudad que pasan, de los 4 del pasado año a tan sólo 1 este verano, y donde se concentrarán los enfermos en el nuevo Centro de Isla Chica “Virgen de la Victoria”, (Virgen a la que lanzamos nuestras plegarias para que no nos pongamos malos ni malas en Huelva) y a donde serán desplazados personal de otros Centros de Salud, hasta que a partir de las ocho de la tarde se abra el centro de urgencias del antiguo Manuel Lois. Ni tan siquiera han aumentado en algún equipo de personal sanitario y no sanitario que compense de alguna forma el cierre de el resto de centros de salud en ese horario de urgencias.

Desde la UGT denunciamos públicamente el importante número de pérdida de contrataciones en la categoría de TCAEs cuyas compañeras y compañeros verán incrementadas sus tareas, y su estrés laboral, y que en consecuencia, seguro repercutirá negativamente, junto con el resto de escasas contrataciones en otras categorías, en una peor calidad asistencial.

En otras categorías como la de trabajadores sociales que apenas se sustituirán en atención primaria “no sabemos si es que desde la Consejería y la dirección del SAS piensan que los usuarios y usuarias que necesitan este servicio de atención social se van de vacaciones”, o centros donde como en el Hospital Infanta Elena no habrá ninguna sustitución en esta categoría.

Tampoco en otros servicios como en la atención a la salud mental la cosa irá como gustaría, sin profesionales en psiquiatría ni tan siquiera para cubrir las vacantes existentes como sucede en unidades como la de Lepe, las listas de espera seguirán creciendo. Ya desde la UGT se está estudiando la situación de este Servicio en el conjunto de la provincia a fin de tratar de hacer propuestas concretas de mejora inicialmente por la vía del diálogo pero sin descartar otras de otro calado si la situación no se corrige.

Por si esto fuera poco, otras decisiones adoptadas en la provincia no hacen sino prever un mal verano para muchos profesionales y para otros muchos pacientes a los que se les va acabando la paciencia, pues se recorta el personal al no sustituir en muchas localidades de interior donde, no sólo poca gente de va de vacaciones sino que son muchas personas las que vienen de fuera a nuestros pueblos para encontrarse con sus familiares y pasar gran parte del verano en sus pueblos de origen. Pero es que además vemos como se ha llegado hasta el punto de cancelar horarios de urgencias en centros de salud y consultorios como el de Santa Bárbara de Casas, donde se elimina la ambulancia debiendo en este caso también acrecentar las plegarias a Santa Bárbara para que no pase nada grave ya que sin ambulancia en esa zona los tiempos de inicio de atención al paciente serán mayores y por tanto en los caso de algunas patologías puede ser fatal.

Pero parece que para quienes gobiernan y dirigen el SAS, la economía está por encima de la prevención y los cuidados más elementales, quedando en un estadio inferior las personas frente al menos, al mantenimiento de la inversión en personal y medios en lugar de ir para atrás: luego dirán que no quieren que la gente se vaya de nuestros pueblos. Increible pero cierto!!

En los hospitales la actividad disminuye también como consecuencia de la falta de facultativos coadyuvando esto a un aumento de listas de espera tanto en la atención quirúrgica como en el resto de especialidades médicas, y mientras tanto se aprovecha para remozar las plantas que lo necesitan intentando poner al día las instalaciones.

Así pues, vemos como un año más, se sucede un retroceso en la contratación de personal clave, y un retroceso en la calidad asistencial, que además de lo que representa para los usuarios, para los profesionales no es otra cosa que una desmotivación total y absoluta.

A esto hay que sumar otros factores que desde la UGT se están denunciando desde hace ya tiempo. Y es que son muchos los profesionales eventuales que hay todavía en el SAS, y otras muchas personas que esperan también pacientemente a ser llamados para trabajar, y que cuando trabajan lo hacen con la mayor ilusión, pero son personas a las que esta administración tampoco cuida. Hay todavía categorías profesionales que se contratan con baremos del año 2021, y desde cuyo corte muchas personas podrían sumar más puntos por tiempo trabajado y por formación en la que se invierte inútilmente muchas veces, mucho tiempo y dinero, pero que por culpa de una administración inútil en la gestión de las Bolsas de Trabajo rompen esas ilusiones y las expectativas de la gente que se esfuerza diariamente, para situarse con mayor puntuación y ser llamadas antes y para mejores contratos: su esfuerzo, convertido en inútil.

Desde la UGT de Huelva exigimos más agilidad en la gestión de la Bolsa, más agilidad en la baremación de méritos así como el cumplimiento de los acuerdos para que se unifiquen cuanto antes los baremos de OPE y Bolsa y para que se consiga este objetivo de simplificación y agilización de la baremación; y desde luego la UGT Huelva se muestra opuesta rotundamente a una paralización de las decisiones en esta materia hasta 2025 como se está insinuando por parte de la administración. Los cortes de Bolsa han de ir al día para que las contrataciones vayan al día con la puntuación correspondiente; y en paralelo se tiene que avanzar en la negociación de un baremo único para OPE y Bolsa.

Por último, desde la UGT Huelva, se recuerda que si no hay facultativos y aumentan las listas de espera es porque no se adoptan medidas para paliar esta situación en Huelva, donde cada día son más las especialidades médicas que agonizan y de lo que todos los y las onubenses pagaremos algún día por ello, y los responsables no se encuentran en los hospitales y centros de salud: están en los despachos políticos, de direcciones generales, de consejerías, de gobiernos. La Junta de Andalucía tiene la obligación de invertir más en la salud de su gente como hacen todas las demás autonomías, invirtiendo más en su personal de los centros sanitarios especialmente en Huelva haciéndola atractiva para la llegada de los profesionales que nos faltan para tener los mismos derechos en atención sanitaria que el resto de andaluces y andaluzas.