UGT Huelva exige "respeto" a los profesionales del SAS" con la duración de los contratos

El sindicato de trabajadores UGT ha denunciado que "cuando la administración decía que renovarían por un año, ahora lo harán por cuatro meses, a final de mayo y justo cuando comienza la época estival para la sustitución del personal fijo, siendo muy probable que sea con este personal con el que se sustituya despidiendo a quienes no hagan falta para este fin". Una situación por la que el sindicato exige "respeto a los profesionales del SAS y la ciudadanía"

Auguran que lo que ocurrirá es que "habrá de nuevo desbandada de profesionales andaluces que ahora están en nuestro sistema sanitario y que marcharán a otras comunidades donde desde el mes de marzo empezarán a ofertar propuestas de contrataciones por varios meses mientras que estos profesionales estarán en la incertidumbre hasta final de mayo y cuando terminen las sustituciones nos tememos que estarán en la calle o en otras comunidades y habremos perdido la posibilidad de aumentar nuestras plantillas, para mejorar la actual decadente asistencia sanitaria que se presta en Andalucía, y especialmente en Huelva donde el déficit sanitario es cada vez mayor".

Con esto "se incrementa la sensación de maltrato que el personal de SAS siente por parte de sus representantes políticos incapaces de mejorar el funcionamiento de nuestra asistencia sanitaria", han señalado.

"Y decimos maltrato, porque ya estas 7.000 personas en Andalucía y 1310 de ellas en Huelva no saben si seguirán trabajando, ni por cuanto tiempo, ni donde. La consejería ignora que estos trabajadores y trabajadoras tienen familias, alquileres que no saben si tendrán que renovar o no, hipotecas de viviendas que no saben si podrán seguir pagando o tendrán que poner en alquiler", han destacado desde UGT.

UGT continúa "a nuestra gente de Huelva, a nuestra gente de Andalucía, en pro de una mayor estabilidad y proyección de vida personal y familiar, cada vez le cuesta menos trabajo perder su arraigo y marchar a otras comunidades y países donde les den mejor trato y mejores condiciones laborales, sociales y retributivas".

Las bolsas de trabajo en el SAS están paradas desde 2021, "es decir, los méritos desde octubre de 2021 que nuestra gente, nuestros profesionales han obtenido con mucho esfuerzo y dinero, desde 2021 están sin baremar haciéndose las contrataciones con la bolsa a este corte y en el de 2020".

La precariedad laboral en nuestra provincia teniendo en cuenta solo este personal eventual representa en el total de los puestos de trabajo un 17,56 % y se ceba sobre todo en los siguientes colectivos: entre el personal no sanitario se encuentran celadores y celadores conductores con un 34 y un 23% respectivamente; personal de lavandería y planchado, con 26 % y auxiliares administrativas con un 17%. Por otro lado, el personal sanitario médicos de familia en cuidados críticos y urgencias con un 32 %, facultativos de Área Hospitalaria con un 26 %, enfermeras de salud mental con un 26%, diplomadas de Enfermería de hospitales y primaria con el 19%, matronas el 19% y Fisioterapeutas el 13%, TCAEs y Tcos Especialistas con el 17% Y Tcos de Farmacia el 30,76 %

Por centros de gasto, esta precariedad laboral que sufren los 1.310 profesionales de nuestra provincia afectados por la situación de incertidumbre que impone la Consejería de Salud al SAS. Se distribuye de la siguiente manera: por area de Gestión Sanitaria Norte: 13.89 , Distritos Sanitarios Huelva Costa y condado Campiña: 15.11 %, Hospital Infanta Elena: 15.03 % y el Hospital Juan Ramón Jiménez: 21.01%