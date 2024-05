Testimonios de experiencias paranormales en el Convento de La Rábida

A raíz de la publicación en este medio, en Huelva Información, de una investigación paranormal en el Monasterio de La Rábida, han surgido nuevos testimonios que aportan nuevos elementos extraños a este caso. Algunos de ellos son los siguientes, entre ellos el de Manuel Roberto Ramírez, que señala que "mientras recorría el claustro del Convento de La Rábida, sentí una brisa fría que me recorrió la nuca. De repente, escuché una voz susurrando a mi oído. Era una voz ronca y antigua, como si viniera de otro tiempo. No entendía lo que decía, pero me dio un escalofrío. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Me sentí aturdido y salí del convento lo más rápido que pude".

El monje en la biblioteca

"Estaba investigando en la biblioteca del convento cuando vi a un monje parado frente a mí. Vestía una túnica marrón y tenía una expresión triste en su rostro. No pude evitar sentir miedo, pero también curiosidad. Me acerqué a él para preguntarle qué quería, pero cuando llegué a su lado, se desvaneció en el aire. No sé si fue real o una alucinación, pero la imagen del monje todavía me persigue”, decía Ángela López.

Las luces parpadeantes

"Durante una visita al convento, me quedé solo en la capilla. De repente, las luces comenzaron a parpadear y apagarse. Un viento frío recorrió la habitación y sentí una presencia extraña a mí alrededor. Me puse tan nervioso que salí corriendo de la capilla. Nunca he vuelto a entrar allí desde entonces", confesaba Ignacio Merino.

La sombra en el pasillo

"Caminaba por un pasillo oscuro del convento cuando vi una sombra moviéndose a lo lejos. Me acerqué con cautela, pero la sombra se escabulló en una habitación y se cerró la puerta con un golpe seco. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Me sentí aterrorizado y salí del convento lo antes posible", apunta Antonio Salgado.

El llanto del niño

"Una tarde, mientras visitaba el convento, escuché un llanto de niño. No vi nada, pero el llanto continuaba. Me levanté de la silla y recorrí el convento, pero no encontré a nadie. El llanto finalmente se detuvo, pero no pude volver a dormir esa noche", según Marisa Álvarez.

En lo que se refiere a similitudes del caso del Convento de La Rábida con otros casos en España, hay varias que apuntar. Por ejemplo, en apariciones de monjes contamos con el caso del Monasterio de El Escorial (Madrid), en el que han reportado avistamientos de monjes fantasmales deambulando por los pasillos del monasterio, especialmente en la noche; el del Convento de las Descalzas Reales (Madrid), pues se dice que el fantasma de la reina Juana la Loca vaga por las instalaciones del convento, donde vivió sus últimos años; o en la Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña), donde la leyenda cuenta que el fantasma de un peregrino que murió camino a Santiago se aparece en la catedral.

Sobre objetos que se mueven solos, podemos recordar los casos del Museo Reina Sofía (Madrid), donde se han registrado casos de cuadros que se mueven solos por la noche y objetos que caen de los estantes sin explicación; del Castillo de Olite (Navarra), en tanto que se rumorea que en el castillo se mueven objetos y se escuchan ruidos extraños, especialmente en la biblioteca; y en el Palacio de Linares (Madrid), donde se dice que en el palacio se aparecen fantasmas y se mueven objetos por la noche.

En voces y susurros, se han difundido los casos del Hospital Psiquiátrico de Torrijos (Toledo), donde se han reportado voces y susurros en los pasillos vacíos del hospital, especialmente en la noche; de la Casa de las Muñecas (Manresa, Barcelona), pues se dice que en la casa se escuchan voces de niños y se ven sombras que se mueven; y la Casa de Campo (Madrid), ya que e rumorea que en la Casa de Campo se escuchan voces y susurros en la noche, y que se han visto apariciones fantasmales.

Por último, en el apartado de sensaciones extrañas, reunimos el caso del Castillo de Manzanares el Real (Madrid), donde se dice que en el castillo se sienten presencias extrañas y una sensación de frío intenso en algunas zonas; y el del Parque del Retiro (Madrid), dado que se rumorea que en el parque se sienten presencias extrañas y se han visto apariciones fantasmales, especialmente en la noche.

Son solo algunas de las muchas historias y leyendas sobre fenómenos paranormales en España. En el caso del Convento de La Rábida, las similitudes con otros casos en España incluyen la aparición de un monje fantasma, la sensación de una presencia extraña y la posibilidad de que el monje esté tratando de comunicar un mensaje.

Es posible que estos fenómenos tengan una explicación lógica, como una mala interpretación de la luz y el sonido, o que se trate de simples alucinaciones. Sin embargo, la falta de una explicación definitiva alimenta el misterio y la fascinación por estos casos.