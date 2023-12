Psicología y salud: Teleofobia, fobia a hacer planes futuros

Teleofobia: miedo a hacer planes para quedar con amigos o con conocidos. Se acercan unas fechas en las que uno se siente a veces obligado a tener que quedar con personas ya sean comidas o cenas. Puede ser por comida de trabajo, comida familiares, de amigos, pero en la teleofobia también se incluyen por ejemplo bodas, reuniones, bautizos, comidas por jubilación de algún compañero…

Las personas que padecen esta fobia son las que se dan cuenta que tienen compromisos a medio o a largo plazo, como puede ser una boda para dentro de tres meses o la reunión de padres del colegio de sus hijos, algún amig@ que tienes que hace mucho tiempo que no ves desde el verano pasado y dice que va a venirse a tu casa unos días, esa reunión de los 25 aniversario de tu promoción… bueno un sinfín de ejemplos.

Y es que hay muchas personas que el hacer planes, aunque sean de placer con anticipación, le genera ansiedad ya que uno no sabe si le va apetecer o no. Es cierto que, aunque uno tenga ganas de ir a la boda de un amigo puede dar un poco de pereza o genere dudas si el día que llegue la boda te vas a encontrar con ganas, o si estaré de ánimo para ir a un sitio donde hay que relacionarse con mucha gente. La persona teleofóbica empieza a plantearse si ha quedado para cenar: “ y si mañana no me apetece o no me encuentro con ganas” o por ejemplo estamos organizando un viaje que es dentro de tres meses pero aunque le apetece viajar me da mucha pereza.

Esto no quiere decir que la persona no le guste relacionarse, pero si le genera un gran temor anormal ante los planes programados. Alguno de los motivos por los que una persona puede sentir teleofobia es pensar que por ejemplo no esté a la altura de la circunstancia, o por ejemplo dice que sí, y luego tiene que decir que no y eso a la persona le genera mucho miedo el decir no o cambiar de opinión.

Suelen ser personas que imagina problemas irreales, es decir, ante una próxima quedada, empiezan a plantearse problemas que pueden surgir o situaciones incómodas que pueda vivir en dicha cita.

La teleofobia no solo afecta al área familiar y social, también afecta al laboral. Es cierto que las reuniones familiares son las que más ansiedad suelen dar a las personas que tienen este tipo de fobia. Los bautizos, las comuniones, bodas, cuando está relacionado con el ámbito familiar a muchas personas, esto le genera mucho malestar.

Suelen ser personas que también exageran un poco en las relaciones interpersonales, ya que por ejemplo han quedado con un grupo y hay una persona del grupo que no les cae bien, pues empiezan a exagerar “es un es un pesad@, no hace más que hablar. no escucha nadie, no lo soporto”. Esto puede hacer que, aunque a él, las otras personas les apetezca verlas, pero como hay una persona que no le cae bien, ya están anticipando que lo van a pasar mal.

Otro grupo de los que padecen teleofobia se caracterizan porque se vuelven incapaces de establecer metas por temor al fracaso y o frustración. Si no las logra, entonces terminan por no hacer nada, no participar en nada simplemente así evitan cualquier riesgo, en los cuales pueden pasar cosas negativas. Esto hace que dejen de probar o experimentar actividades o cosas por miedo, se reafirman continuamente en que prefieren vivir en el presente sin planificar actividades futuras.

Debido a este miedo en la planificación, la persona suele evitar situaciones sociales como fiestas, reuniones cumpleaños, pero además hay otras situaciones más importantes en la vida que también les puede llegar esta fobia a bloquearlos y eso impedirles un cambio de trabajo, cambiar de ciudad, tener un hijo o adoptar una mascota por ejemplo.

Por eso muchas personas que tienen este tipo de trastorno de ansiedad la teleofobia va unida a la depresión ya que dejan que su vida sea muy limitada y tienen una perspectiva muy pesimista de su futuro.

Pero una diferencia clara entre una persona deprimida es que esta persona rechaza todas las invitaciones y planes de futuro por la falta de ganas, energía y voluntad para poder ir a estos eventos sociales. En cambio, la teleofobia lo hace por el sentimiento tan profundo de ansiedad que le genera la planificación del acontecimiento o evento futuro.