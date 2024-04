Talent Lab Stem en la Universidad de Huelva para promoción de titulaciones entre preuniversitarios

Debido a la necesidad de fomentar el interés por las ciencias entre el alumnado preuniversitario, la Onubense ha impulsado la creación del Talen Lab STEM, enmarcado en el proyecto europeo Building Ecosystem Integration Labs at HEI to foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials (HEI4S3-RM) en el que participa la Universidad de Huelva.

La sociedad es consciente de la necesidad de avanzar en el consumo y la producción sostenible, en promover estilos de vida saludables, desvinculando el crecimiento económico de la degradación medioambiental, fomentando la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono.

Esto hace necesario contar con personas formadas en materias científico-tecnológicas que respondan a una demanda de profesionales del sector cada vez más alta, como la que se prevé especialmente en nuestra provincia en los próximos años. Sin embargo, los estudiantes interesados en estas materias son cada vez menos.

Por ello se ha constituido este Talen Lab STEM, que está formado no solo por personal universitario, sino por representantes del mundo político y empresarial del entorno, como son Rafael Eugenio Romero García (gerente de la Asociación AIQBE), Mario Cerdán (secretario en Huelva de la Consejería de Educación, Universidad, e Innovación), Lucía Núñez (delegada territorial de la Consejería de Industria, Energía y Minas), Francisco Sierra García (delegado de Huelva del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur), José Raúl Tejero Zuheros (director de Desarrollo de Negocio y de División de Energías Renovables de Gabitel Ingenieros), Pedro Infante (director de la FP Dual en Huelva), y varios miembros de Cepsa Química, como su directora de Planta, Sofía López.

El acto de constitución del Talent Lab STEM tuvo lugar en una reunión moderada por María Reyes Sánchez Herrera, directora de Transferencia y Campus de Excelencia de la Universidad de Huelva, en la que se establecieron las primeras acciones a llevar a cabo. Entre otras, se acordó organizar encuentros con los orientadores de la provincia, acercar los laboratorios universitarios a los alumnos preuniversitarios y organizar una feria de la ciencia en nuestra ciudad.

Para poner en marcha estas y otras iniciativas, el Talent Lab cuenta entre sus miembros con la directora de la Unidad de Cultura Científica o la decana de la Facultad de Ciencias Experimentales, además de numerosos profesores de dicha facultad y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI).