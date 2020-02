El TSJA ratifica la multa a un agricultor de Rociana por tener un pozo ilegal

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso interpuesto por un agricultor de Rociana que fue sancionado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) con 1.270 euros de multa por tener un pozo ilegal en su explotación de frutos rojos.

Como consta en la sentencia, a la que ha accedido Huelva Información, el recurrente alegaba que el suelo donde se ubica la captación subterránea tiene condición de regable, "reconociendo el uso" de la misma pero indicando que "su existencia es anterior a 1985 y que, aunque no inscrita en el Catálogo, se trataría de un aprovechamiento de aguas no sancionable".

No obstante, el organismo de cuenca no lo consideró así y el tribunal lo refrenda: "Ni siquiera se acredita que la parcela tenga la condición de suelo regable" ni tampoco "que se haya instado su regularización, reflejándose en la denuncia que la parcela no está incluida en dicho plan" de ordenación.

La Sala añade que aunque la CHG acomete desde 2015 la regularización de los regadíos, estos procesos "van precisamente encaminados a poner fin a situaciones de ilegalidad, pero no constituyen una suerte de amnistía administrativa".

El recurrente también aportó un escrito de la Policía Local de Rociana fechado en 1990 donde esta precisaba que la finca "tiene un pozo de 150 centímetros", pero "tan escueto documento no puede fundar una exoneración de responsabilidad". Por todo, el TSJA desestima la alegación.