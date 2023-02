Los afectados por TDAH en Huelva: “Nos negamos a ser calificados de excéntricos toda la vida”

Lo llamaban - y durante mucho tiempo se lo acabó creyendo- excéntrico, raro y maniático. "Aprendí a convivir con una montaña de adjetivos que un día descubrí que no me definían", así relata Juan Diego su primera experiencia con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

"De niño apenas podía concentrarme, los números me bailaban en el libro de matemáticas y tenía la necesidad constante de ir al lavabo. No es que no quisiera, es que no podía estar quieto", asegura Juan Diego que repitió curso hasta en tres ocasiones. "Lo acabé dejando en octavo, en cuanto pude en realidad. Me puse a trabajar y aunque al principio parecía que el cambio había terminado con el problema, con el tiempo volvieron a aparecer en el trabajo".

El caso de Juan Diego es sumamente habitual. Muchos de los niños y niñas, inclusive muchos adultos no diagnosticados, viven con un estigma permanente y con importantes problemas de adaptación en todos los ambitos de su vida. En la mayoría de los casos estos problemas no se reconocen hasta que entran en conflicto con el ámbito académico. Cuando un niño o niña comienza a tener bajo rendimiento escolar, saltan todas las alarmas.

Vivir con TDAH y tener calidad de vida es posible

Para tratar de asistir a estas familias, la Asociación de Familias con TDAH de Huelva Aire Libre lleva más de 18 años impulsando planes de apoyo, tanto técnicos como informativos, para que cualquier persona diagnosticada con TDA o TDAH puedan tener una amplia calidad de vida. Los técnicos de la asociación, un equipo conformado por quince profesionales, llevan a cabo acompañamiento terapeutico e intervención psicopedagógica en la que se ofrecen herramientas útiles a cualquier usuario de cualquier rango de edad que acude a sus instalaciones.

En la provincia hay actualmente más de 270 familias que conviven con uno o más miembros con TDA o TDAH, una patología neurobiológica de carácter genético para la que un diagnóstico temprano puede ser el elemento diferenciador. A este respecto, desde la asociación han puesto en marcha en los últimos meses una línea de apoyo al diagnóstico que cubre una importante carencia del sistema de Salud Mental público. "Un diagnóstico temprano puede cambiar la vida de un usuario, ya sea un niño o un adulto", asegura Fausto Giles, responsable de atención familiar y fundador de la asociación. "Gracias a esta unidad las personas pueden aportar al neuropediatra o al psiquiatra unas pruebas que aceleran en mucho tiempo el diagnóstico final".

Gracias a esta labor, Aire Libre ha sido reconocida a principios de año con el Premio al Valor Social que otorga la Fundación Cepsa a casi un centenar de proyectos solidarios en la provincia. El importe del galardón, según explica Giles, está siendo destinado a la construcción de una nueva sede de intervención y acompañamiento para personas diagnosticadas con TDAH y sus familias. "El premio es un reconocimiento muy importante a nuestra labor y además nos ha permitido respirar con los 15. 000 euros para la reforma del local en el que ahora nos encontramos".

Romper con los estigmas

Para Giles es sumamente importante acabar por romper los estigmas que tienen asociados los trastornos del neurodesarrollo como el Déficit de Atención o la Hiperactividad. "Hay adultos a los que el diagnóstico les ha salvado la vida. Llegan destrozados con años de acudir a otras terapias que no les han servido. Gracias al diagnóstico dejan de tener problemas y en un porcentaje bastante alto dejan de tener problemas en y con su entorno".

Casi la totalidad de las personas afectadas por alguno de los trastornos de este espectro reconocen haber sido objeto de algún tipo de incomprensión por parte de su entorno inmediato a causa de las consecuencias del TDAH. Para paliarlo, Aire Libre también trabaja junto a estos otros agentes que tienen incidencia en la vida de la persona, por ejemplo con personal docente en el caso de los menores o con los centros de trabajo, en caso de los adultos. Este trabajo es esencial para hacer llegar una información correcta sobre este y otros aspectos del TDAH. "Hablamos y trabajamos con colegios, profesores y familias en el caso de los menores, junto con nosotros ellas son 'coterapeutas' de sus hijos. En el caso de los adultos podemos llegar a trabajar con parejas, con jefes, compañeros de trabajo...Esta tarea es clave para normalizar sus vidas".

Actualmente se calcula que un 5% de la población mundial padece TDAH. Sobre esta estadística, aproximadamente un 2% persiste en la edad adulta mientras que el otro 3% logra convertir el trastorno en una característica personal gracias a la combinación farmacológica y terapeutica. Sobre estos usuarios preocupa especialmente en los últimos tiempos "el TDH invisible", un tipo de patología que afecta especialmente a niñas que presentan un buen comportamiento pero que son incapaces de concentrarse.