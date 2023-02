Sorprendentes avistamientos OVNIs en Huelva esta semana

Huelva es una provincia en la que, habitualmente, suceden hechos de muy diferente índole dentro del mundo del misterio pero que tiene una vinculación particular con lo que es el fenómeno OVNI.

Precisamente de ello les hablo y de la experiencia de una persona en la carretera, cuando se dirigía a su domicilio.

Primer encuentro OVNI en la Sierra

Sobre las 21:00, bajando de la Sierra hacia Huelva capital, el testigo, Diego, me indicaba:

"Venía de ver a la familia en Cortegana y, en la carretera, en el coche, con mi mujer, vinos en el cielo una luz que volaba muy baja, creíamos que era un helicóptero de la DGT aunque por aquí es difícil verlos. La cosa es que era una luz fuerte y pensamos que estarían buscando algo, no dejaba ver bien la forma. Bueno, cuatro kilómetros más adelante vimos, en la margen derecha, una luz muy fuerte, era la misma, Ángeles me dijo: "Mira, que raro, vaya sitio donde han aterrizado", pensando que era el helicóptero”.

“Cuando miramos con más detenimiento vimos que era una especie de nave de unos cinco o seis metros de diámetro, allí encima, sobre los árboles. La radio del coche comenzó a hacer interferencias y, yo, dije: "¡Es un OVNI!". A mi mujer estos temas no le gustan, le da miedo, y me dijo. Acelera y vámonos de aquí no nos vaya a pasar algo. Mira, ni fotos ni nada, no pude hacer nada, se puso muy nerviosa y opté por salir de esa zona. Cuando lo pasamos ya el coche se puso bien y ella se calmó, pero al llegar a casa estaba muy nerviosa y no quería ni oír hablar de OVNIs”.

El testigo añadía a su vez, como pesquisas personales: “Tengo un amigo Guardia Civil y le pregunté si había habido algo por la sierra o un incendio o algo que hubiera requerido de apoyo aéreo pero me dijo que no, nada, por lo que aquello no tenía explicación, aunque eso ya lo sabía, fue muy raro" concluía.

Sorprendente segundo avistamiento

Paralelamente, en un cortijo en la misma zona un testigo, escribiéndome, me decía: "el viernes me asomé por el ojo patio de mi casa y miré al cielo. Vi dos estrellas de color anaranjado...Creé una línea imaginaria entre ambas y era de unos 15 grados entre ellas. Pero no se movían, por eso supongo que serán estrellas, pero me llamó mucho la atención el color anaranjado de ambas".

Le pedí más explicaciones y me dijo: "Eran de ese mismo tono hice todo lo posible por fotografiarlas pero me resultó imposible, estuve hasta por llamarte por teléfono pero suponía que estabas en la radio y no quise molestar" finalizó.

Avistamientos en Huelva que hechas las oportunas gestiones encontramos que no se debió ni fenómenos aéreos anómalos y a acciones policiales ni nada que lo pudiera explicar. ¿Qué eran estos extraños artefactos? Por definición: Objetos Voladores No Identificados. Quédense con eso.