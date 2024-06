Sólo 35 municipios de Huelva aportan información para los planes contra el cambio climático

Sólo 35 municipios de la provincia de Huelva han aportado la información necesaria para la elaboración de los planes contra el cambio climático a la consultora externa encargada de realizarlos para aquellas localidades con menos de 50.000 habitantes, setenta y nueve de los ochenta municipios onubenses. Pasa el tiempo y ésta no cuenta aún con la documentación que se requiere para elaborar unos planes que deben estar redactados para final de año. Desde el pasado mes de abril la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y desde principios de mayo la Diputación y la consultora externa están avisando a los ayuntamientos de la obligatoriedad de contar con estos planes. La consultora debe iniciar en agosto la fase propositiva para la redacción de los mismos.

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, a través de la Oficina Andaluza del Cambio Climático, se ha puesto a disposición de los ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes para realizar sus planes municipales contra el cambio climático, que son de obligada elaboración por la Ley Andaluza de Cambio Climático, que entró en vigor el 15 de enero de 2019. Para ello pone a su servicio la consultora externa, Territorio y Ciudad.

La consultora externa, bajo la supervisión de la Oficina Andaluza del Cambio Climático, los realiza pero necesita la cooperación de los ayuntamientos para que le aporten información, divulguen contenidos y hagan un llamamiento para que se impliquen asociaciones, entidades y colectivos, que consideren que tengan algo que aportar sobre las estrategias a seguir. Uno de los responsables del proyecto, Miguel González, de la consultora Territorio y Ciudad, incide en que es fundamental la aportación de información y documentación "para realizar unos planes acordes con cada uno de los municipios".

González lamenta la poca actitud proactiva de algunos de los ayuntamientos y que sólo un 44,3%, "de los que pueden beneficiarse de la financiación de sus planes municipales contra el cambio climático por parte de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Social, se ha sumado a esta iniciativa". Recalca que "sólo se le solicita participación y transmisión de información municipal y, sin embargo, ante estos proyectos a coste cero, la respuesta está siendo mínima a las múltiples llamadas", que tanto los organismos públicos como la consultora encargada de los trabajos están realizando "desde hace más de un mes".

Según la consultora, estos "tienen registrados numerosos contactos telefónicos y por correos". Logró casi sesenta compromisos para iniciar los trabajos, "pero esos compromisos no se han traducido en implicación y tan sólo una treintena ha transferido información para el inicio de los trabajos". Mantienen desde la consultora que "no se trata de una cuestión de tamaño sino de dinámicas de cada ayuntamiento, pues se han registrado participaciones de algunos municipios muy pequeños con mucha efectividad, mientras que otros mayores no han dado respuesta a ninguna de las llamadas", a lo que añaden que "algún ayuntamiento, incluso, ha pedido que no se vuelva a insistir".

Indican que antes de agosto se debe cerrar lo que denominan la fase de gobernanza y se "rendirá cuentas a la Consejería sobre el estado de participación" para proceder a continuación al inicio de la fase propositiva. Explican que "además de a los ayuntamientos se han hecho llamamientos a asociaciones por la defensa del medio ambiente y a colegios profesionales, sin apenas reacción por su parte. Este dato es llamativo, pues parece recibirse en el ambiente un grado de preocupación por cuestiones como la sequía, Doñana, los riesgos forestales, los fosfoyesos o la minería, lo que no se está traduciendo en una actitud proactiva".