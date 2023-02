La única asignatura sobre 'sexualidad' para mayores en España se imparte en Huelva

El amor, el sexo y las relaciones de pareja no entienden de edad. Al igual que la libertad para expresarse en cualquier relación sentimental a lo largo de la vida. Así lo abanderan en el Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva, integrada por estudiantes mayores de 55 años. Entre el programa de estudios de los veteranos universitarios hay una asignatura que lleva triunfando desde hace más de 15 años. Sexualidad, género y relaciones de pareja. Su tutor: Antonio Daniel García Rojas, director del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte.

Según Antonio Daniel, uno de los docentes con más carisma y éxito entre los estudiantes de la UHU, "no existe ninguna asignatura ni en Andalucía ni en España con estas características y, mucho menos, enfocada a personas con una edad madura". Por sus clases han pasado desde el 2008 en torno a un millar de alumnos de las distintas sedes del Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva (Huelva, Isla Cristina, Cartaya, Lepe...). Actualmente es una asignatura troncal y de las más demandadas por los estudiantes año tras año. El éxito: la conexión que este docente consigue con el alumnado a través de una temática y una metodología completamente innovadoras.

"En la actualidad no se cuestiona la necesidad de formar en sexualidad desde los distintos estamentos dedicados a la formación y la educación sexual se hace imprescindible. La falta de conocimiento, en general, a cerca de la conducta sexual humana contrasta con la literatura sobre el tema que desde distintos medios llega a nuestras manos. Estamos acostumbrados a referirnos a la vivencia de la sexualidad de mujeres y hombres en edades de juventud, alargándose algo más para los hombres que para las mujeres. Con esta actividad formativa pretendemos plantear otro discurso, otra forma de entender, comprender y vivir la sexualidad", explica el profesor.

"Me interesa mucho que ellos cambien su manera de pensar, incluso abriendo su mente para hablar de diversidad sexual", dice el sexólogo. Por eso, basa su formación en el aprendizaje activo, de forma muy práctica. "Intentamos enfocar los contenidos teóricos desde lo que es la esfera social de hoy en día, según la actualidad. Con la Ley del 'Solo sí es sí' o con asuntos relacionados con la violencia de género, por ejemplo". Con la asignatura se intenta que los alumnos, en su edad de madurez, reflexionen sobre lo que escuchan en clase, que aporten su feedback y sus experiencias propias de vida, con una premisa fundamental: "bajo la libertad absoluta, sin ofender a nadie".

¿Qué se estudia en 'Sexualidad, género y relaciones de pareja'?

En clase abordamos “el valor de sentirse y de vivirse” como mujer o como hombre, con deseos diferentes, deseo de estar acompañados, de ser valorados por lo que se es, sentir deseo de tocar y de ser tocado, acariciados, posibilidad de fantasear por fantasear con lo que en su día viví, actualmente vivo y deseo vivir. Aspectos de la sexualidad que tienen que ver con la edad, porque vamos aportando vivencias y experiencias, en los que el cumplir años no supone llegar a la fecha de caducidad, es decir, del fin. No tienen edad de caducidad ni de límite. Aspectos de una sexualidad infravalorada y no reconocida en nuestra cultura es lo que trato de hacer ver con esta asignatura", recoge Antonio Antonio Daniel.

Aprenden sobre los mitos y prejuicios de la sexualidad adulta; la socialización del género; los estereotipos y roles de género; el desarrollo psicosexual a lo largo de la vida; la menopausia y la andropausia; tipos de alteraciones sexuales; violencia de género; la comunicación y el diálogo en la pareja o la amistad, el afecto y el amor en las relaciones.

"Deconstruir todo un bagaje de vida y empezar de cero a los 55"

De todos estos 15 años de asignatura en las diferentes sedes donde ha estado con los mayores, Antonio Daniel destaca "el proceso de deconstrucción" que viven sus alumnos. Tienen un bagaje muy cultural, politizado, con patrones muy marcados, dice, fruto de vivir en un sistema opresivo con respecto a la sexualidad con fuertes connotaciones negativas. Para el docente es "muy gratificante" ver la transformación que experimentan a lo largo de la asignatura. "Ver cómo llegan ese primer día con las miradas de recelo, desafiantes y cómo se van sumando poco a poco al aula, cómo van abriéndose, aprendiendo. Al final, terminan pensando "si yo hubiera sabido esto antes, todo habría sido distinto", asegura el profesor.

El machismo, la equidad, la diferencia entre sexo y género, la sexualidad a lo largo de toda la vida... "revisamos todas sus mochilas personales. Es una asignatura muy de mirarte dentro. De yo ofrecer las posibilidades pero que cada uno, desde su propio recorrido vital, coja aquello que crea oportuno. No incita a nadie a que haga nadie, simplemente le muestra las posibilidades que existen y que cada uno asuma el cambio que quiera.

Aprender a entender la realidad de los jóvenes

Uno de los aspectos que más les cuesta a los estudiantes mayores de 55 años de la Onubenses es "entender las conductas que hoy tienen los jóvenes". Consideran que a las nuevas generaciones muchas veces las relaciones y los comportamientos "se les van de las manos. No son capaces, según ellos, de mantener relaciones estables". Y a partir de ese pensamiento, con estas clases se intenta que sean capaces de empatizar con la sociedad en la que viven hoy los jóvenes y compararla con la que los mayores vivieron. "Se trata de contraponerlo y ver que esto no es una hecatombe y que el mundo no va a desaparecer. Que nuestros jóvenes no son mejores ni peores, sino que tienen otra situación completamente distinta y que tienen que aceptarla. Ahí trabajamos mucho por el tema de que ellos se acerquen a sus nietos, a sus hijos y es un proceso muy bonito no solo por la pareja que tengan o lleguen a tener, sino también por su entorno familiar para que lleguen a entender porqué nos comportamos como nos comportamos a nivel afectivo o emocional".