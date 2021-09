El Servicio de Endocrinología del Juan Ramón valorará en Huelva a 50.000 personas con diabetes tipo 2

El Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez valorará a 50.000 personas con diabetes tipo 2. El objetivo es captar a aquellos pacientes cuya patología se ha visto agravada por la pandemia con el objetivo de darle un mejor tratamiento para mejorar su salud.

En la presentación del 44 Congreso de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Nutrición y Diabetes, la responsable del Servicio de Endocrinología, Isabel Rebollo, ha explicado que este proyecto de captación de pacientes de diabetes tipo 2, en el que están trabajando, se enmarca en el Plan Integral de Diabetes. El objetivo es “la captación proactiva de todos aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que pueden haber visto su situación metabólica empeorada como consecuencia de la pandemia”.

Se está realizando una búsqueda de “cuántos pacientes con el control de la hemoglobina glicosilada, para valorar el nivel de diabetes de las personas, están en situación de peor control, para hacer, junto con Atención Primaria, una captación de los mismos, de aquellos que están en peor situación metabólica”.

La responsable del Servicio de Endocrinología ha apuntado que “no sabemos cuántos pacientes están en una situación peor de la que estaban previamente. Tenemos datos de 2017 y compararemos, cuando hagamos el análisis de esa base de datos, con la situación actual”. Son unos 50.000 los que hay que investigar, “cuál es su situación metabólica con respecto a sus niveles previos. Vamos a hacer la valoración de la situación metabólica de cada uno de esos pacientes para ver en qué ha influido la pandemia”.

Rebollo ha comentado que “nos hemos encontrado que en patologías endocrinológicas que teníamos ya muy prevalentes se ha agravado su situación como es el caso de la obesidad y diabetes tipo 2. Esos pacientes requieren un abordaje un poco más intensivo porque su situación general se ha visto empeorada como consecuencia de la pandemia y desde nuestro servicio vamos a implementar una serie de programas destinados a aportar una actuación para captar a esos pacientes y darle un mejor tratamiento para mejorar su salud”.

Derivados de Atención Primaria en el Servicio de Endocrinología se atienden entre 3.500 y 4.000 pacientes al año, a los que hay que añadir un promedio de 2.000 pacientes derivados de otras especialidades, “es un volumen bastante grande”, que se puede ver incrementado con el proyecto de captación de pacientes de diabetes tipo 2, por lo que esperan tener “una mayor oferta en relación con las mayores necesidades de la población como resultado de la pandemia”.

La presidenta del Congreso y endocrina del Hospital Juan Ramón Jiménez, María Laínez, ha señalado respecto a la aplicación de la tecnología en pacientes con diabetes tipo 1, que es un reto que se empezó antes de la pandemia en el Servicio de Endocrinología y Nutrición, “la monotorización continua de glucosa, que ha demostrado no sólo el aumento de la calidad de vida sino seguridad por disminución de hipoglucemia".

Ha subrayado que "ya tenemos resolución y tenemos que implementar esos flash, los sensores flash, a todos los diabéticos tipo uno. Se empezó en 2018 con los niños pero ya es a toda la población tipo uno y estamos inmersos en esa implantación, porque el flash no es sólo ponerlo hay que enseñar a utilizarlo”.

Laínez ha resaltado que cuentan con un equipo de facultativos y enfermeros “que codo a codo, a pesar de la pandemia”, ha logrado una implantación de casi el 100% de este tipo de monotorización. Aparte, ha manifestado que “el movimiento de tecnología en diabetes es arrasador, cada vez tenemos más dispositivos, el páncreas artificial, los sistemas integrados, un sensor continuo asociado a la bomba, donde aumenta la calidad de vida y la seguridad para los pacientes”.

Ha indicado que en un futuro serán más los diabéticos, no sólo los tipo uno, en la monitorización flash, “la tecnología viene arrasando no sólo en la diabetes también en la nutrición, el ecógrafo ya está junto al fonendo en nuestras batas para ver cómo está la composición de nuestros pacientes, de la grasa, del músculo, porque para la nutrición es importantísimo potenciar el músculo, no es sólo quitar grasa”.

El 44 Congreso de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Nutrición y Diabetes, organizado por el Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, se celebra, en formato híbrido, presencial y en streaming, hasta este sábado en el Hotel Fuerte El Rompido bajo el lema Añadiendo luz a las controversias en endocrinología, diabetes y nutrición.

Participan en el encuentro 250 especialistas, entre ellos endocrinos, nutricionistas, bioquímicos, biólogos, enfermeros y otros profesionales sanitarios que desarrollan su labor en este campo.

En el congreso se abordan aspectos como la aplicación tecnológica en el control de las distintas patologías, el agravamiento de enfermedades como la diabetes y la obesidad con la pandemia, así como las enfermedades raras.

La presidenta del congreso y endocrina del Hospital Juan Ramón Jiménez ha recordado que “llevamos dieciocho meses esperando poder celebrarlo”. Previsto inicialmente para el 19 de marzo de 2020, se tuvo que posponer por la pandemia. Laínez destacó el programa científico del encuentro.

Martín López, presidente de la junta directiva de la Saedyn, ha recalcado que durante la pandemia “la endocrinología, la diabetes y la nutrición han sido una constante, en la que se ha trabajado continuamente y fruto de ello son los trabajos que se presentarán en el congreso”.

Paralelamente al Congreso tienen lugar las I Jornadas de Enfermería y Educadores Terapéuticos, en las cuales se abordan aspectos como la obesidad, la diabetes y la nutrición clínica.