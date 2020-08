Satse justifica la falta de profesionales en el SAS en el "retraso" de la actualización de la Bolsa

El sindicato de enfermería, Satse, critica que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) recurra "de forma masiva" este verano a las convocatorias de ofertas específicas para cubrir contratos eventuales "mientras mantiene su Bolsa de Empleo sin actualizar y llamando por un listado de 2018". De hecho, el sindicato achaca la falta de profesionales, "especialmente enfermeras", con las que se está encontrando el SAS este verano "a esta circunstancia y a los contratos precarios que se han ofertado, dejando en evidencia una pésima planificación para el verano".

En concreto, el sindicato de enfermería denuncia el "abuso" por parte de los centros sanitarios de ofertas específicas, e incluso directamente por curriculums y mediante llamamientos en redes sociales, por parte de los centros sanitarios del SAS y "al margen de la Bolsa de Empleo", argumentando la Administración la necesidad de recurrir a esta fórmula ante “la inexistencia de candidatos en situación de disponible en la bolsa de contratación”.

Para Satse es "contradictorio" justificar la provisión de estas plazas en que no hay profesionales disponibles cuando "no han publicado ni siquiera los listados con los méritos actualizados de la Bolsa Única de Empleo a 2019, siguiendo actualmente vigentes los correspondientes al año 2018, de forma que casi dos promociones completas de profesionales no han tenido aún ni siquiera posibilidad de optar nunca a un contrato temporal en la sanidad andaluza a través de la Bolsa de Empleo".

En este contexto, según los datos recopilados por el sindicato de enfermería en el corte de 2019 son 50.669 las enfermeras y enfermeros, 7.105 fisioterapeutas o 1.956 matronas los demandantes de empleo inscritos en la Bolsa de Empleo del SAS y que, a día de hoy, "siguen pendientes de que se actualicen sus méritos".

A esta situación se une, tal y como denuncia el sindicato de enfermería, el "retraso en comenzar a ofertar y la precariedad de los contratos ofertados por el SAS de cara al verano, con cuatro meses de duración en el mejor de los casos, frente a las ofertas presentadas por otros servicios de salud del Estado".

Por estos motivos, la organización sindical subraya que los profesionales sanitarios andaluces se ven "obligados" a emigrar a otros servicios sanitarios en busca de una oportunidad laboral ante las "malas condiciones laborales que se ofertan y los retrasos en la actualización de la bolsa, consistiendo un grave agravio para los profesionales que han actualizado sus méritos para optar a mejores contratos y se encuentran que prácticamente se ha cerrado el verano sin que hayan tenido posibilidad de acceder por la Bolsa del SAS".

Satse reconoce las dificultades añadidas de este año derivadas de la paralización de los plazos administrativos durante el estado de alarma, si bien entiende que desde que se retomaron dichos plazos, el pasado 1 de junio, la Administración ha tenido ya "tiempo de sobra" para actualizar los listados de la Bolsa de Empleo.

Concluye el sindicato de enfermería asegurando que la Bolsa Única de Empleo, aunque requiere de modificaciones para agilizar su funcionamiento, es la "mejor herramienta para garantizar que la contratación en el SAS se realice siguiendo los principios de transparencia, igualdad, méritos y capacidad".

Por eso, para cumplir con su finalidad, Satse exige a la Administración sanitaria que adopte las medidas para "acelerar la publicación de los listados de aspirantes actualizados, dotando si fuese necesario a las Comisiones de Valoración de mayores recursos materiales y humanos para evitar que llegue septiembre y sigan faltando profesionales para cubrir las necesidades de los centros del SAS por la falta de actualización de la Bolsa de Empleo".