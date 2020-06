Santiago Gómez: "Ganas de llegar y conocer de una manera cercana la diócesis sí que tengo"

Santiago Gómez Sierra es el nuevo obispo de Huelva que tomará posesión el próximo mes de julio. En declararaciones a Huelva Información destaca su ilusión por esta nueva labor episcopal, ya que hasta ahora es el obispo auxiliar de Sevilla. Desea conocer todas las realidades de la diócesis onubense para continuar los caminos recorridos por sus antecesores.

-¿Cómo ha acogido su nombramiento como obispo de Huelva?

-Por mi parte con mucha ilusión. La verdad es que cuando el señor nuncio me comunicó la decisión del santo padre, lo acogí con ilusión y alegría. Nosotros cuando nos consagran obispo pues te preguntan ¿promete obediencia al sucesor de Pedro?, le decimos prometo. Pues ya está, esto es la materialización de esa promesa y la disposición a la Iglesia para ir a allí donde se juzga que podemos servir. Así, con ese espíritu, lo he acogido, pero contento.

-¿Cuándo y cómo será su llegada a Huelva?

-Es con la toma de posesión del nuevo obispo. Hablando con don José no hemos determinado todavía el día, pero sí un poco el criterio. Nos gustaría hacerlo en el mes de julio, porque ya en agosto son periodos fuertes de vacaciones, en el que muchos sacerdotes y familias se dispersan. Al mismo tiempo, yo tendría el mes de agosto por delante para ir poco a poco ubicándome, de tal manera que cuando comenzara el curso en septiembre, que este año va a ser particularmente intenso porque en Huelva, como en todos los sitios, muchos sacerdotes han trasladado las primeras comuniones y las confirmaciones para septiembre, pues ya pudiera estar allí. En julio, seguramente.

-¿Conoce usted la diócesis de Huelva?

-No puedo presumir de conocerla, esa es la verdad. Porque solo he ido alguna vez al Rocío, en ocasiones que nos ha invitado don José he ido a alguna fiesta grande, pero normalmente solo días pues como de descanso, a rezar allí o dar una vuelta, a Almonte a alguna novena de la Virgen, he ido a Lepe, pero se pueden contar con los dedos de una mano, muy poco, la verdad. Ganas de llegar y conocer de una manera cercana la diócesis sí que tengo, pero no puedo decir que ya la conozca.

"La pandemia nos tiene que hacer sacar toda la generosidad en atención a los más pobres" undefined

-Algo le habrán dicho de ella.

-Sé lo contento que está don José en la diócesis. A mí desde el primer momento que hablamos después de que nos trasmitiese la noticia por parte del Santo Padre me mostraba que estaba ilusionado. Conociendo a sus obispos, tuve la suerte de conocer a don Ignacio y visitarle alguna vez cuando estaba enfermo y se encontraba inmovilizado, sabiendo de esos pastores que he tenido delante, pues voy con mucha confianza.

-¿Destacaría algo de la diócesis?

-Lo conocido por toda España es El Rocío y su santuario que don José lo propuso con mucha fuerza cuando pidió a la Conferencia Episcopal que se declarase como santuario nacional. Así se hizo y así votamos, yo entonces sin pensar que sería un día el obispo también de allí, del Rocío. Pero bueno, acogiendo lo que la Iglesia tiene, hay realidades que son más conocidas y otras que son menos, pero tan importantes en la vida de la Iglesia. En el fondo es la vida de la fe, de las personas, de las familias, de los pueblos, de sus devociones y eso creo que está en Huelva de una manera muy viva y la acogeré con mucho cariño y lo alentaré.

"El programa para la Iglesia ya existe y es Jesucristo" undefined

-¿Se plantea algún reto en esta diócesis después de su experiencia en el arzobispado hispalense?

-No llevo nada previo. Decía en el mensaje, cuando se ha hecho pública la noticia, que no llevo ningún plan hecho, preconcebido. Citaba unas palabras, que a mí en esto me ayudan de San Juan Pablo II que al comenzar el nuevo milenio decía que para la Iglesia el programa ya existe y es Jesucristo. La persona que hay que conocer, imitar y amar, así vivir en Dios y transformar la sociedad en la que estamos, desde el amor de Dios. Pues cómo eso hay que hacerlo en concreto en Huelva, qué camino, qué acciones. Partimos de que la Diócesis de Huelva cuenta con un camino grande y largo recorrido en este sentido. Escucharé y con el presbiterio y los fieles de la Iglesia iremos viendo los caminos.

-Usted es persona conocedora especialmente en materia de Educación, ¿qué puede decir de los colegios concertados y las trabas que se les ponen?

-Ciertamente en el ámbito educativo es un reto, la Iglesia dentro del pluralismo que existe en la sociedad quiere hacer su oferta educativa, para nosotros pues la fe también nos da una manera de comprender a la persona, a la sociedad, al mundo. Es una cosmovisión que la Iglesia quiere ofertar a los padres que libremente pues eligen colegios, que educan desde una perspectiva católica y eso lo queremos hacer, esperemos seguir haciéndolo. Sé que Huelva tiene colegios concertados y algunos muy importantes y, por tanto, seguiré alentando todo eso.

-La Iglesia también está teniendo una respuesta a la situación provocada por la pandemia ante tantas necesidades.

Entre los retos que tenemos está el social. La crisis producida por esta pandemia y que, por desgracia, seguramente se va a ir notando más, hará necesaria sacar toda la generosidad y las capacidades de atenciones a todos y, particularmente, a los más pobres. Tendremos que seguir alentándoles, como la Iglesia de Huelva lo está haciendo.

"Las hermandades vertebran de alguna manera la piedad popular" undefined

-Una de las realidades son las hermandades, usted también ha estado muy cercano a ellas en Sevilla.

Las hermandades vertebran de alguna manera la piedad popular. Esa piedad que muchas personas tienen a través de una imagen concreta, sea de la Virgen, del Señor o de un santo. Es un canal de comunicación con Dios, entonces es una realidad que tiene el pueblo cristiano a respetar y acompañar, es lo que procuraré también como lo he hecho y he visto en Sevilla. En cada lugar tienen su propia idiosincrasia, connotaciones e intentaré conocerlas en Huelva y alentarlas. Todo lo que sean canales, medios, donde la vida de la fe y la experiencia de la fe y de Dios se enraízan en la vida de las personas ahí está la Iglesia, ahí está la fe, la evangelización, ahí tenemos que estar los pastores.