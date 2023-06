Salud organiza en Huelva una jornada masiva de vacunación sin cita para niños y adolescentes

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) organiza este martes 27 de junio, a través de los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, una jornada masiva de vacunación sin cita a la población, dirigida a facilitar la inmunización a personas que no hayan recibido ninguna dosis o tengan la pauta incompleta de cualquiera de las vacunas incluidas en el calendario autonómico, con la única excepción de la gripe, que se desarrolla de manera específica cuando llega la temporada de otoño/invierno.

Esta novedosa campaña está enfocada especialmente a los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de revisar y reforzar su estado de vacunación general, si bien también pueden beneficiarse todos aquellos adultos que cumplan con los requisitos. Se recomienda que los usuarios acudan con su cartilla vacunal, sobre todo en el caso de los menores.

Para su desarrollo se va a contar con los 22 centros de salud de cabecera de los Distritos Sanitarios de Huelva (Aljaraque, Puebla de Guzmán, Ayamonte, Cartaya, los 7 de la capital -Adoratrices, Molino de la Vega, El Torrejón, Isla Chica, Huelva-Centro, La Orden y Los Rosales-, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, Almonte, Bollullos Par del Condado, San Juan del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Bonares, Gibraleón y La Palma del Condado), donde en horario de tarde (de 15:00 a 19:00) un equipo de profesionales de enfermería va a atender a la población diana, resolviendo también todas las dudas y cuestiones que tengan al respecto.

Previa a su organización, desde este dispositivo del SAS en Huelva se han enviado alrededor de 30.000 mensajes SMS con información sobre la campaña a padres y madres cuyos hijos presentan alguna carencia en su pauta de vacunación, según las bases de datos. Se ha planificado además justo antes de la llegada del periodo vacacional y en todos los centros de salud de los distritos para conseguir la mayor concurrencia posible de ciudadanos.

Tal y como se ha mencionado, en la cita se van a inocular las 11 vacunas incluidas actualmente en el calendario andaluz, con la salvedad de la de la gripe.

Se trata en concreto de la del tétanos, difteria y tosferina, que se administra a embarazadas a partir de la 27 semana de gestación; a los 2, 4 y 11 meses de edad; a los 6 años; a los 14 años (tétanos y difteria); entre 15 y 65 años, de rescate para personas no inmunizadas, y con 65 años o más, tanto sistémica como de rescate. La de la poliomielitis, que se recibe a los 2, 4 y 11 meses, y a los 6 años. Hepatitis B, para recién nacidos de madre infectada, a las primeras 24 horas de vida; a los 2, 4 y 11 meses, y desde los 12 meses hasta los 18 años, de rescate a población no inmunizada. Haemophilus influenzae b: a los 2, 4 y 11 meses. Neumococo conjugada: la 13-valente, a los 2, 4 y 11 meses; y la 20-valente, a personas entre 60 y 72 años que no la hayan recibido con anterioridad. Meningococo B: a los 2 y 4 meses, y a los 15 meses, de refuerzo. Meningococo C/ACWY: a los 4 meses (C); a los 12 meses (conjugada serogrupos A, C, W e Y); 12 años (ACWY), y de 13 a 21 años (ACWY), de rescate para personas no vacunadas adecuadamente. Triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis): a los 12 meses; a los 3 años, y de 4 a 65 años, de rescate a personas no vacunadas correctamente o que no hayan pasado la enfermedad. Varicela: a los 15 meses; a los 3 años, y entre 4 y 65 años, de rescate con los mismos criterios que la anterior. Y papilomavirus (VPH): a los 12 años de edad para chicos (desde enero de este año) y chicas, y entre 13 y 18 años, de rescate a población femenina sin inicio de vacunación o pauta incompleta.

Además, las personas que aún tengan pendiente comenzar la pauta o de recibir alguna de las dosis de refuerzo, podrán vacunarse también frente al Covid-19, que se encuentra autorizada para toda la población a partir de los 5 años de edad.

Llamamiento

Desde los Distritos Sanitarios de Huelva se hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en esta campaña de inmunización masiva. En este sentido, han recordado que la vacunación es el método más eficaz para la prevención de las enfermedades infecciosas. Y que la inmunidad adquirida fruto de ella es la principal responsable de la erradicación mundial de la viruela y la restricción de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y el tétanos en la mayoría del planeta.

Las vacunas son una de las herramientas más poderosas con que se cuenta en Salud Pública y que más vidas han salvado y continúan salvando, ya que suponen una protección efectiva para la población diana y para todo su entorno. Se formulan a partir de formas debilitadas o muertas del microbio, sus toxinas o alguna de sus proteínas. Estimulan al sistema inmunológico de la persona a reconocer al agente como una amenaza, destruirlo y guardar un registro del mismo, de modo que el sistema inmune puede reconocer y destruir más fácilmente cualquiera de estos microorganismos con los que pueda tener contacto más adelante.