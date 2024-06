¿Sabías que Manuel Carrasco recibió el Premio Onubense del Año de Huelva Información? Así fue su emotivo mensaje

El artista onubense Manuel Carrasco recibió el Premio Especial del Jurado en la gala Onubenses del Año 2020 que organizó Huelva Información con el patrocinio de CaixaBank. El cantante no pudo asistir por las circunstancias derivadas de la pandemia. No obstante envió un emotivo vídeo en el que tuvo palabras de agradecimiento para este diario así como un entrañable mensaje para todos los onubenses.

Coincidiendo con la pandemia del Covid-19, el cantante no pudo acompañar a sus paisanos en la emblemática gala de entrega de estas distinciones, sin embargo, quiso agradecer de una manera muy especial no solo este reconocimiento de Huelva, sino el cariño que siempre le ha brindado su tierra durante toda su trayectoria.

"Gracias a Huelva Información por acordarse de mí, por esta distinción que tan feliz me hace y que me llena de orgullo. Alguien me dijo alguna vez que cuando te quieren allí de donde es uno todavía es mucho más importante. A parte de todos los reconocimientos tan bonitos que he ido cosechando creo que siempre ha habido algo muy importante y a destacar, que ha sido el cariño que he tenido por parte de mi gente. Eso lo he tenido siempre muy presente y de manera muy natural. Siempre he procurado hacer las cosas tal y como me han salido del corazón, como las siento. Parece que eso hasta ahora me ha valido para tener el cariño de tantísima gente", dijo el de Isla Cristina.

Manuel Carrasco, tras recibir el premio, se acordó de sus inicios. Una etapa en la que, dice, recuerda cómo le arropó su gente. "Es verdad que no se me olvida que, sobre todo en los comienzos, siempre tuve a la gente de Huelva muy cerca de mí y eso me sirvió para sentirme mucho más fuerte en los momentos complicados. No lo olvidaré nunca".

Carrasco aseguró "seguir llevando la bandera de Huelva por el resto del mundo de la mejor manera y no es otra que siendo uno mismo, y mostrándose como uno es, con las cosas que he aprendido y de las que me siento orgulloso".

Cuatro años más tarde, vuelve a ser el emblema del destino Huelva. Y es que el pasado jueves la Agencia Destino Huelva presentó las claves del nuevo rumbo de la promoción turística que llevará la marca onubense más allá de nuestras fronteras. Un acto que contó con la actuación sorpresa de Carrasco.

El artista abanderó en el universal y emblemático Monasterio de La Rábida la puesta de largo de la nueva Agencia Destino Huelva, organismo autónomo local perteneciente a la Diputación Provincial nacido para promover un modelo de desarrollo turístico integral, innovador y sostenible con la participación colectiva de todos los agentes del sector.