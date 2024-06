Así habló Manuel Carrasco sobre Huelva: "No hay nada que me haga sentir más orgulloso que representar a esta tierra"

El aclamado cantante Manuel Carrasco sorprendió con un concierto en la presentación de la Agencia Destino Huelva y antes de subir al escenario dedico unas palabras a Huelva, su tierra.

Para nadie es secreto que el cantante isleño lleva por bandera a Huelva allá donde va, no solo hablando de ella sino dedicándole más de una de sus canciones tanto a la capital, a su pueblo y a la provincia que le ha visto crecer desde sus inicios. Por eso, el cantante admite que "no hay nada que me haga sentir más orgulloso que representar a esta tierra" a la que siempre tiene el placer de regresar para sentirse en su casa.

Admite que esta tierra "le duele", es decir, que la siente muy adentro y para él es "un privilegio" poder representar a Huelva aunque añade que es una cosa que a él le "sale sola" ya que por muy lejos que lleva sus canciones, siempre viaja en su maleta de canciones un trocito de Huelva. Señala que allá donde va todo el mundo le pregunta "por este rinconcito nuestro" y se acerca a la provincia onubense para descubrir su encanto.

Manuel Carrasco no deja de reconocer que muchos de los éxitos que ha logrado durante su carrera musical han estado ligados a su tierra, "de las cosas que yo he aprendido y llevo dentro", añade el cantante. "Yo lo que quiero es que se conozca", ese es el objetivo del cantante que seguirá llevando Huelva allá donde le lleve su música.

También ha hecho un alegato para que la provincia "brille cada vez más" a través de "el mejor transporte, mejores instalaciones" porque, admite con una sonrisa, "la base que tenemos, ahí no nos gana nadie".

La Agencia Destino Huelva patrocinará su único concierto en España

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, quiso agradecer a Manuel Carrasco por "todo lo que haces por Huelva, por llevar a Huelva siempre en el corazón, por llevarlo tan lejos". Así también lo hará en su concierto el día 29 en el estadio Santiago Bernabéu, el único espectáculo que dará el onubense en España y que contará con el patrocinio de la Agencia Destino Huelva.