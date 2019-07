USO quiere que el SAS reconozca a los técnicos de emergencias sanitarias

La Federación de Empleados Públicos de USO-Andalucía le ha solicitado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que cree la categoría profesional de técnico de emergencias sanitarias, dentro de su organigrama, como categoría establecida y regulada en el RD 1397/2007, de 29 de octubre, así como su titulación mínima.“La falta de esta categoría ha devenido en un fraude de ley en la contratación. Sería necesario reconvertir la bolsa de Celadores-Conductores de Ambulancias Asistenciales Tipo B y C en la de técnicos de emergencias sanitarias. La actual bolsa es ilegal, exige una titulación que no se corresponde con las funciones que realmente ejecutan estos trabajadores.

Para un celador-conductor, basta con la Enseñanza Secundaria. Sin embargo, para las funciones propias del técnico de emergencias sanitarias se obliga a contar con la certificación homónima”, explica Luis Vinelli, responsable de Sanidad de FEP-USO Andalucía. Vinelli destacó que ya no es una cuestión de titulaciones o no titulaciones, sino de las funciones, de trabajar o no con enfermos: “Los celadores-conductores realizan unas tareas consideradas de gestión. De hecho, están encuadrados en el Personal de Gestión y Servicios. Pueden efectuar transporte, pero de documentación o pruebas médicas.

En el caso de los técnicos de emergencias sanitarias, transportan y asisten a pacientes con todas las implicaciones que eso conlleva. Deben ser reconocidos como personal sanitario, algo que, en esa categoría actual, no se contempla, pues son considerados de gestión y servicios”.