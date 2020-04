El SAS duplicará la puntuación en el apartado de experiencia profesional en centros sanitarios. Esta modificación en el baremo sólo se aplicará a los servicios prestados en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020, o el día en que finalice el estado de alarma, si es posterior a esa fecha. Con ello, el SAS, tras aprobación de la mesa sectorial, considera que es una medida que hay que tomar “dadas las excepcionales condiciones de trabajo y riesgo sanitario en la que los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud están desarrollando su trabajo y del mismo modo, al objeto de reforzar las plantillas de los centros sanitarios”.

Asimismo, con la finalidad de agilizar la selección de candidatos que realizan los centros tan necesaria en estas circunstancias, se modifica temporalmente, la No disponibilidad en el caso de Imposibilidad de comunicar. Durante el estado de alarma, el pase a la situación de disponible se producirá automáticamente después de treinta días naturales desde el intento de comunicación, en lugar de los seis días. En otras palabras: ante la Imposibilidad de comunicar dos ofertas, puesto que al intentar comunicar con la persona candidata, el resultado es que no contesta o no se encuentra disponible ahora, el pase a la situación de disponible se producirá automáticamente a los treinta días naturales.”