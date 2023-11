El SAE avanza su proyecto de movilidad laboral en Portugal con el Eures-T Andalucía-Algarve

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha participado en Faro (Portugal) en el Comité de Seguimiento de la cuarta y actual edición del proyecto Eures Transfronterizo Andalucía-Algarve 2022-24, Eures-T, para la promoción de la movilidad laboral entre ambas regiones. Esta actuación, pionera en la zona, cuenta con un respaldo presupuestario bianual de 758.941,37 euros cofinanciado por la Comisión Europea, el SAE y por el Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal (IEFP), con el objetivo de fomentar la cooperación transnacional e interregional en el ámbito laboral.

La vigente edición del proyecto arrancó hace ahora un año en Faro con la vista puesta en los retos que han de afrontar los mercados de trabajo entre ambas regiones ante un nuevo escenario más débil, marcado por la sucesión de crisis. Este programa, que finalizará el próximo mes de marzo, desarrolla 10 líneas de trabajo destinadas a mejorar las oportunidades de inserción y de adaptación de las personas trabajadoras así como de reclutamiento de las empresas en ambas regiones, incrementando las perspectivas de creación de empleo.

En este sentido, una representación del SAE en Huelva, encabezada por el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, junto al secretario provincial del SAE y el personal técnico provincial de la Red Eures y de los servicios centrales, se ha desplazado hasta la localidad portuguesa, donde han sido recibidos por representantes del Instituto do Emprego e Formaçao Profissional do Algarve, su socio institucional para el desarrollo del proyecto, y la Comissao e Desenvolvimento Regional do Algarve, que han actuado como anfitriones del encuentro.

Juan Carlos Duarte ha declarado que “este Comité, de carácter consultivo, según recoge la naturaleza y el propio acuerdo marco con la Comisión Europea, nos permite valorar el alcance de las actividades que se han diseñado por parte de los 19 socios que intergran el proyecto Eures-T para estos dos años, en los ámbitos de la intermediación, las prácticas en empresa, la cobertura de vacantes y el emprendimiento”.

“De este modo, los resultados presentados, en este encuentro en Faro, por parte de los responsables de las entidades que conforman el partenariado son altamente satisfactorios, con lo que valoramos muy positivamente el grado de implicación de las entidades promotoras, la participación de colectivos, empresas y el número de beneficiarios de cuantas acciones se han planificado hasta el momento, teniendo en cuenta que el horizonte de la presente edición finalizará en el primer trimestre de 2024”, concluye el delegado de Empleo.

La cuarta edición de este proyecto ha dispuesto como novedad una nueva herramienta de la que también se han presentado los primeros resultados en Faro. Se trata del nuevo Observatorio Transfronterizo del Empleo y las Ocupaciones con el que los socios y entidades colaboradoras ya pueden disponer de un recurso tecnológico muy útil para analizar la evolución del tejido productivo y de las ocupaciones en el Algarve y en Andalucía, y anticipar las soluciones a las empresas para su adaptación en estos periodos de crisis.

Eures Transfronterizo “Andalucía-Algarve”

Iniciado en 2017, el proyecto para la cooperación interregional EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve está impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a través del SAE y tiene 19 socios que forman actualmente la red de trabajo.

Entre los socios principales se encuentra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), su homólogo portugués (el Instituto de Emprego e Formação Profissional), y a la Associaçâo para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana (Odiana). Integra además a organizaciones sindicales de ambas regiones, en concreto a CC.OO-A, la Confederaçao Geral do Trabalhadores Portugueses y União Geral de Trabalhadores.

Igualmente, forman parte de este proyecto las organizaciones empresariales Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la organización empresarial algarvía NERA, Eurociudad, Associação dos Hotéis e Emprendimentos Turísticos do Algarve y la Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve. Igualmente, participan la Diputación Provincial de Huelva, a través de su oficina de Europa Direct, la Universidad de Huelva y la Universidade do Algarve para las cuestiones de movilidad transfronteriza de los estudiantes y egresados.