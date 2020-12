Reconocimiento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Huelva

La Subdelegación del Gobierno en Huelva conmemoró el cuadragésimo segundo aniversario de la Constitución Española en un solemne acto celebrado en la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva, donde se entregó el undécimo Premio Martín Alonso Pinzón a los Valores Constitucionales a Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Policía Autonómica como garantes de la libertad y seguridad que son derechos fundamentales íntimamente unidos, un “binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada”, según apuntó la Subdelegación.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, reivindicó ante autoridades civiles y militares y, una restringida representación institucional y socioeconómica de la provincia debido a las consecuencias de la pandemia, los valores de la Carta Magna. “Los cambios que ha vivido España no solo se han limitado a lo económico y material, sino que se han producido innovaciones que han afectado a nuestra vida familiar, incluso, a la idea que teníamos sobre las posibilidades de la vida en pareja. Uno de estos ejemplos fue la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de Igualdad, la ley contra la Violencia de Género, Ley de Dependencia...a esta Constitución le debemos no sólo la articulación de nuestra pluralidad y diversidad territorial, sino la garantía de los deberes y derechos de la ciudadanía”.

“Podríamos continuar enumerando”, expresó la subdelegada, “los pasos de gigante que sobre los valores constitucionales hemos ido atesorando en términos de libertad, de democracia, de derechos fundamentales. Se acertó en lo principal y también en lo que entonces parecía secundario”.

Parralo, en este punto quiso recordar y rendir homenaje a todas las personas que han perdido la vida por la Covid-19 y muy especialmente a la inmensa mayoría de quienes votaron aquel día de 1978 nuestra constitución, que “tienen más de 65 años, pertenecen, por tanto al grupo de edad que más de cerca ha sufrido los estragos de la pandemia. Este día, y este año, no sólo homenajeamos la propia Constitución; rendimos tributo a la gran generación de españoles que la hizo posible con su voto. Una generación que en 2020 ha sido golpeada con más dureza que ningún otro grupo de edad por esta pandemia. Este aniversario, por tanto, nuestro recuerdo debe tener muy presente a nuestros mayores. A los que hemos perdido, pero también a los que han sufrido en los hospitales o en la soledad del confinamiento sin poder ver a sus familiares para evitar contagios”.

La subdelegada resaltó que la concesión del Premio Martín Alonso Pinzón es un reconocimiento del Gobierno de España a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Policía Autonómica, “por vuestra decisiva contribución a la convivencia y la seguridad, durante la crisis derivada de la Covid-19 porque ante la situación de crisis sanitaria, con vuestra dedicación, llevasteis hasta las más altas cotas, la divisa que guía el trabajo de cualquier funcionario público, y que no es otro que el servicio al ciudadano, y lo hicisteis cuando el país más lo necesitaba“.

“Libertad y seguridad son derechos fundamentales, van íntimamente unidos, ambas constituyen un binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada; la libertad es un valor superior reconocido por nuestra Constitución, la seguridad se constituye como el instrumento que la garantiza y no un fin en sí mismo”.

El coronel jefe de la Guardia Civil, Andrés López, trasladó que “sin estos cimientos, hubiera sido imposible alcanzar todo aquello por lo que hoy se nos premia. Durante estos meses he visto de manera palpable la constancia, sacrificio, solidaridad, altruismo. Todas estas palabras las he visto traducidas en comportamientos diarios, repetidas una y otra vez, no sólo en mi personal, sino también en todos los compañeros de las policías locales, autonómicas o nacionales“.

El comisario jefe Provincial de la Policía Nacional de Huelva, Adolfo Castaño expresó que “nos sentimos especialmente orgullosos de recibir este premio que viene a refrendar nuestras convicciones en la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada con la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía”.

El jefe de la Policía Local de Huelva, Rafael Mora destacó que “para la Policía Local ha sido un honor y una satisfacción el poder haber servido a la ciudadanía en esos momentos tan difíciles y contribuir al bien común de nuestros compatriotas”.

Asimismo, el jefe de de la Unidad de Policía Adscrita de la Comunidad Autónoma andaluza en Huelva, Juan León, resaltó que “para mí es un orgullo compartir esta distinción con los demás cuerpos de seguridad de todas las administraciones en la provincia de Huelva, por este trabajo que, todos a una, hemos realizado en esta pandemia, en el control de las medidas sanitarias en beneficio de los onubenses”.

La subdelegada, por último, les agradeció su compromiso firme y compartido para con nuestra Carta Magna.La celebración del cuadragésimo segundo aniversario de la Constitución Española sirvió una vez más para trasladar a los onubenses el valor indiscutible “que nos ha aportado la Constitución”.